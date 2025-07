PSG e Real Madrid: gesto marcante de Nasser Al-Khelaïfi

O presidente do Paris Saint-Germain (PSG), Nasser Al-Khelaïfi, chamou a atenção durante a semifinal da Copa do Mundo de Clubes, onde o PSG venceu o Real Madrid por 4 a 0. Al-Khelaïfi assistiu à partida ao lado de figuras importantes, como Florentino Pérez e Gianni Infantino, e se destacou não apenas pela vitória de sua equipe, mas por uma ação significativa.

Durante a comemoração no estádio, um jovem torcedor do PSG se machucou e quebrou o braço após uma queda. Al-Khelaïfi percebeu a situação e imediatamente foi verificar como o garoto estava. Ele pediu um pacote de gelo para ajudar a aliviar a dor da criança e ainda deu a ele um broche do clube, que foi preso à camiseta do menino.

Após garantir os cuidados necessários, Al-Khelaïfi levou o jovem para a área VIP, onde ele poderia ser atendido por um médico enquanto a equipe buscava por seus familiares. De forma atenciosa, o presidente do PSG também convidou o garoto, seu pai, um amigo e o pai desse amigo para a final do torneio, mostrando um gesto de solidariedade e preocupação com o bem-estar do pequeno torcedor. Essa atitude gerou muitos elogios e foi vista como um exemplo de empatia e respeito no ambiente esportivo.