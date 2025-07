PMCE prende homem armado no bairro Cais do Porto, Fortaleza

Na manhã de sexta-feira, 11 de julho de 2025, um homem de 24 anos foi preso em Fortaleza por porte ilegal de arma de fogo. A ação foi realizada pela equipe do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRAIO) da Polícia Militar do Ceará, na rua General Titan, no bairro Cais do Porto. Durante a operação, os policiais apreenderam uma pistola calibre .380 e 13 munições intactas.

A ocorrência começou por volta das 9h30, quando a 2ª Companhia do 1º BPRAIO recebeu informações anônimas sobre um suspeito armado que estava circulando pela área. Segundo relatos, ele era um homem alto, branco, magro e vestia uma blusa rosa. Com essas características em mente, os policiais montaram um cerco na região e conseguiram localizar o indivíduo.

Ao abordá-lo, os policiais encontraram a pistola, que estava municiada, com todas as 13 balas intactas. Após a prisão, a ocorrência foi encaminhada ao 9º Distrito Policial, onde o homem foi autuado por porte ilegal de arma de fogo. Vale mencionar que ele já possui quatro antecedentes criminais por roubo.

A população de Fortaleza pode ajudar a polícia no combate ao crime. Informações sobre atividades suspeitas podem ser repassadas através do Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) pelo número 181. Também é possível enviar denúncias pelo WhatsApp, através do número (85) 3101-0181, que aceita mensagens, áudios, vídeos e fotos. O site do serviço 181 também oferece a opção de “e-denúncia” para quem preferir realizar sua denúncia online. É garantido o anonimato e sigilo para todas as informações compartilhadas.