Pergunta desafiadora do Passa ou Repassa surpreende Celso Portiolli

No programa “Passa ou Repassa”, apresentado por Celso Portiolli, uma pergunta surpreendeu os participantes durante a gravação do último domingo. Portiolli quis saber qual torre do World Trade Center havia desabado em 11 de setembro de 2001, mesmo sem ser atingida por um avião. Ninguém conseguiu responder corretamente, e o apresentador revelou que o complexo na verdade contava com sete torres. Ele mesmo admitiu que não tinha essa informação.

O episódio contou com a participação dos cantores Danilo e Davi e da influenciadora Moranguinho, que formavam o time azul. O time amarelo era composto pelo cantor Naldo Benny, a atriz Carol Bresolin e o influenciador Marcelo Mesquita. Ao fazer a pergunta sobre a terceira torre, Naldo até achou que sabia, mas decidiu não arriscar, temendo que a pergunta fosse uma pegadinha. Ele expressou sua incerteza, dizendo que acreditava não haver uma terceira torre.

Após os times não responderem, Celso Portiolli revelou que a torre em questão era a Torre 7, que desabou devido a incêndios provocados por destroços da Torre 1. A revelação deixou Portiolli surpreso, pois ele também desconhecia a existência das sete torres e só estava ciente das duas principais.

Além da pergunta sobre o World Trade Center, Portiolli fez referência a um meme que circula na internet, insinuando uma associação dele ao atentado de 11 de setembro de 2001. Esse meme, que não tem origem clara, foi criado por internautas e inclui imagens dele em situações diversas, como dentro de uma cabine de avião em Nova York.

O apresentador já desmentiu essa conexão várias vezes e atualmente encara o assunto com leveza. No programa, ele reiterou sua inocência de forma descontraída, pedindo para que parassem de falar desse tema, afirmando que ele não tinha relação alguma com a história, enquanto ria da situação.