Palco Mestre Eloi começa programação na Expocrato 2025

O Palco Mestre Eloi dará início à sua programação neste domingo, dia 13, dentro da Expocrato 2025. Este espaço é uma homenagem a Eloi Teles de Morais, um renomado radialista, folclorista e poeta cordelista, além de ser um dos fundadores da Academia de Cordelistas do Crato. O palco contará com apresentações de diversos estilos musicais típicos da região do Cariri, como forró pé-de-serra, bandas cabaçais, reisados, coco e maneiro-pau.

A programação será intensa e se estenderá até o próximo domingo, dia 20. Neste primeiro dia, as atrações incluem a Banda Cabaçal dos Irmãos Aniceto e o grupo Forró Pé de Serra Os Matutos do Sertão. O evento é organizado em colaboração entre a Expocrato e várias entidades culturais locais, buscando preservar a memória do homenageado e promover a cultura da região. O palco está localizado na entrada do Parque de Exposições Pedro Felício Cavalcante, um espaço que já recebeu grandes nomes da música, como Luiz Gonzaga e Patativa do Assaré.

Confira a programação completa da semana:

Segunda-feira, 14 de julho:

Grupo Flor da Chapada com a poetisa Joseni Lacerda

Maneiro Pau do Mestre Chiquinho

Xexéu Aboiador

Forró Pé de Serra Xôta do Exú

Terça-feira, 15 de julho:

Banda de Música São Pedro com Beto de Caririaçu

Grupo Cintura Fina com a mestra Zulene Galdino

Forró Pé de Serra Edson do Acordeon

Quarta-feira, 16 de julho:

Coco da Batateira com a mestra Edite

Grupo Caminhada das Safonas de Exú – PE

Poeta Aldemá de Morais

Forró Pé de Serra Chumbo Sin Sinhô

Quinta-feira, 17 de julho:

Coco do Sítio Quebra com a mestra Maria da Santa

Luizinho Brega Star, conhecido como Tio Bibi

Forró Pé de Serra Mestre Chico do Acordeon

Sexta-feira, 18 de julho:

Forró da Cajuína com São Geraldo

Trio Forró Luiz

Joquinha Gonzaga

Jota Farias

Sábado, 19 de julho:

Academia dos Cordelistas do Crato

Reisado do Mestre Aldenir Aguiar

Forró Pé de Serra Ferreirinha do Acordeon

Domingo, 20 de julho:

Reisado Mestre Dedé de Luna

Forró Pé de Serra Trio Flor de Pequi

A diversidade de apresentações promete garantir uma semana cheia de cultura e alegria para todos os visitantes do evento.