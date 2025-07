O que filmes e séries erram sobre Londres

Londres foi retratada de diversas formas ao longo da história do cinema, frequentemente refletindo seu passado e os desafios enfrentados pela cidade. Um exemplo marcante disso é o filme “Passport to Pimlico”, lançado em 1949, que apresenta as ruínas da cidade após os bombardeios da Segunda Guerra Mundial. Essa representação mostra um lado devastado, mas também resiliência, característica da população londrina.

O lado mais ousado e obscuro de Londres também é explorado em clássicos do cinema, como “A Clockwork Orange”, de 1971, dirigido por Stanley Kubrick. O filme destaca um conjunto habitacional brutalista em Woolwich, uma região conhecida por suas tensões sociais. Outro exemplo é “Withnail and I”, de 1987, que retrata a vida de dois amigos em um apartamento em Notting Hill e Camden, conhecido por suas condições precárias.

Além disso, “Performance”, um drama de gangster de 1970 dirigido por Nicolas Roeg e estrelado por Mick Jagger, também se passa em um Notting Hill marcado pelo crime da época. Mais recentemente, a série “Slow Horses”, exibida pela Apple TV+ e estrelada por Gary Oldman, é ambientada em Londres e segue um grupo de agentes da MI5 em situações complicadas. As filmagens ocorreram em várias áreas de East London, mostrando um lado urbano e contemporâneo da cidade.

Esses filmes e séries, cada um à sua maneira, contribuem para um retrato multifacetado de Londres, destacando não apenas sua história, mas também as realidades sociais que moldam a vida na cidade.