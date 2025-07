Nascem filhotes de lobo-guará no zoológico de São Paulo

Dois filhotes de lobo-guará nasceram no Zoológico de São Paulo, conforme anunciou a instituição no último sábado (12). Os filhotes, um macho e uma fêmea, são filhos de Caju e Pitanga, que são os pais da ninhada.

O nascimento aconteceu no dia 17 de maio e, por um tempo, os filhotes foram cuidados em uma área restrita por uma equipe de veterinários e biólogos. Agora, já mais desenvolvidos, eles foram levados para a área de visitação, onde o público pode vê-los junto de sua mãe.

De acordo com Luan Morais, biólogo responsável pelo setor de mamíferos do zoológico, o sucesso do nascimento desses filhotes em cativeiro é um passo importante para a conservação da espécie. Ele explicou que reproduzir lobos-guará em cativeiro é desafiador, pois requer cuidados especiais no manejo, amplo espaço e um ambiente tranquilo para o casal.

O lobo-guará é o maior canídeo da América do Sul. Seu nome tem origem na palavra “guará”, que significa “vermelho” em tupi-guarani, uma referência à coloração de seu pelo. Atualmente, a espécie é considerada vulnerável à extinção pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e quase ameaçada pela União Internacional para a Conservação da Natureza.

Este animal é encontrado em habitats de campos abertos na América do Sul, com uma distribuição que vai do sul do Peru até o Uruguai. No Brasil, vive principalmente no cerrado, um bioma que enfrenta sérios problemas de desmatamento, especialmente devido ao avanço do agronegócio.

Segundo dados do ICMBio, em 2012, a população de lobos-guará no Brasil era estimada em aproximadamente 6.085 indivíduos. Em 2020, esse número caiu para 5.642, representando uma diminuição de 5% em oito anos. Se essa tendência continuar, a expectativa é que a população de lobos-guará possa reduzir em até 12% até 2030, um período que é três vezes mais curto que a taxa de renovação da espécie.

Além de perder Habitat, os lobos-guará enfrentam outras ameaças, como conflitos com criadores de animais domésticos e atropelamentos em estradas. Estima-se que cerca de 1.500 lobos-guará sejam atropelados anualmente em vias pavimentadas no Brasil.

Esses animais são onívoros e se alimentam de pequenos roedores e frutas como goiaba, gabiroba, araçá e lobeira, que é um fruto que recebeu o nome do próprio lobo-guará. Eles desempenham um papel importante na natureza, agindo como dispersores de sementes.