Mundial evidencia contraste entre Chelsea e PSG

Nos bastidores do Mundial de Clubes, o Chelsea tem enfrentado dificuldades em sua relação com a FIFA. O clube não seguiu alguns protocolos estabelecidos, evitando interações com a entidade, com a imprensa e até mesmo com os torcedores. Esse comportamento foi notado principalmente na comunicação dos jogadores, que se mostraram distantes, oferecendo respostas curtas e não se aprofundando nos resultados, como foi o caso do lateral Cucurella após a derrota para o Flamengo.

O técnico do Chelsea, Enzo Maresca, expressou sua insatisfação em relação ao calendário dos clubes europeus em comparação com os times brasileiros. Ele destacou que, enquanto as equipes brasileiras entraram em férias de dezembro a janeiro, os jogadores europeus não tiveram um descanso significativo desde o ano passado. Maresca mencionou que essa diferença na preparação é crucial e afeta a performance das equipes. Com 15 meses consecutivos de jogos, ele ressaltou a necessidade de um período de descanso para recuperar a energia.

Em contraste, o Paris Saint-Germain (PSG) tem trabalhado para mudar sua imagem tradicional de clube “frio” e “artificial”. Sob a direção de Luis Enrique, que tem um estilo mais emocional, e com um elenco sem grandes estrelas, o time francês tem conquistado a simpatia dos torcedores desde o início do torneio. Além disso, o PSG tem sido mais colaborativo com a FIFA, cumprindo horários e participando ativamente de eventos como a zona mista, onde seus principais jogadores se mostraram dispostos a atender à imprensa e compartilhar suas opiniões sobre a competição.