Michael Buffer apresenta jogadores de Chelsea e PSG na final do Mundial

No domingo à noite, o MetLife Stadium, localizado em East Rutherford, Nova Jersey, será o palco da final da Copa do Mundo de Clubes da FIFA de 2025, onde o Paris Saint-Germain (PSG) enfrentará o Chelsea. Antes do início da partida, o famoso narrador Michael Buffer, com 80 anos, vai entoar sua clássica frase: “Vamos nos preparar para a luta!” Essa frase se tornou um ícone e é amplamente reconhecida entre os fãs de esportes.

Michael Buffer, que nasceu na Filadélfia, ganhou notoriedade principalmente por seu trabalho em eventos de boxe e luta livre. Seu estilo de narração é marcante, com uma entonação única e a habilidade de rolar algumas letras ao pronunciar os nomes dos lutadores. Buffer já havia participado como narrador nos jogos semifinais da Copa do Mundo de Clubes e foi convocado novamente para apimentar a expectativa para a grande final.

Buffer iniciou sua carreira no boxe em 1982 e rapidamente desenvolveu uma entrega vocal que se tornou sua assinatura. Em 1992, a frase “Let’s get ready to rumble!” foi registrada como marca e gerou grandes lucros, com receitas na casa das centenas de milhões de dólares provenientes de taxas de licenciamento para uso em videogames, filmes, programas de TV, músicas e mercadorias. Ele recebe entre 25 mil e 100 mil dólares por evento, podendo alcançar até 1 milhão para eventos de grande porte.

Além de sua atuação no boxe, Buffer também narrou momentos importantes em outras disciplinas esportivas, como a Série Mundial da MLB, as Finais da Stanley Cup, as Finais da NBA e jogos de playoffs da NFL, além de ter participado da famosa corrida Indianapolis 500. Ele também fez aparições como ele mesmo em diversos filmes, incluindo as séries “Rocky” e “Creed”, além de programas de TV como “Os Simpsons” e “Phineas e Ferb”.

Os fãs estão ansiosos pela final entre PSG e Chelsea, que promete ser um grande espetáculo no MetLife Stadium.