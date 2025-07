melhores celulares para motoristas de uber e 99 em 2025

Para trabalhar como motorista de aplicativos como Uber ou 99, é essencial ter um celular que atenda a várias necessidades. Além de um bom carro e habilidades ao volante, é fundamental que o dispositivo permita manter os aplicativos abertos, funcione bem com sistemas de navegação como o Waze, seja rápido e eficiente na verificação de ganhos e na comunicação com os passageiros. Outro ponto importante é a duração da bateria, que deve suportar um uso intenso durante todo o dia.

Diante dessas exigências, escolher o celular ideal pode parecer desafiador. Para ajudar nessa tarefa, apresentamos uma lista de cinco smartphones que oferecem bom desempenho, longa duração de bateria e um preço acessível, todos com sistema Android, que normalmente custa menos.

### 1. Moto G86

O Moto G86, lançado em 2025, se destaca como um excelente celular da Motorola. Ele possui uma tela que proporciona imagens de alta qualidade, ideal para acompanhar rotas pelo Waze. Com uma atualização de taxa de 120 Hz, as imagens aparecem mais fluidas, e a tela oferece um brilho de 4.500 nits, facilitando a visualização em qualquer condição de luz. Este smartphone é equipado com o processador Mediatek Dimensity 7300 e opções de memória RAM de 8 GB ou 12 GB, além de 256 GB ou 512 GB de armazenamento interno. A bateria de 5.200 mAh oferece suporte para atividades intensas, com carregamento rápido de 33W. O preço é em torno de R$ 2.600.

### 2. Galaxy A36

O Galaxy A36, modelo intermediário da Samsung, apresenta uma tela de 6,7 polegadas com taxa de atualização de 120 Hz e proteção Gorilla Glass. O brilho da tela é de 1.900 nits, o que proporciona boa visibilidade em dias ensolarados. Está disponível em duas versões: uma com 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento e outra com 8 GB de RAM e 256 GB. Ele conta com o processador Snapdragon 6 Gen 3, que alcança até 2,4 GHz de velocidade. A bateria de 5.000 mAh garante um bom tempo de uso diário e também tem carregamento rápido de 45W. Seu preço gira em torno de R$ 1.850.

### 3. Redmi Note 13

O Redmi Note 13, lançado em 2024, é conhecido pelo bom custo-benefício. Sua tela AMOLED de 6,67 polegadas tem resolução Full HD+ e taxa de atualização de 120 Hz, com brilho de 500 nits e proteção Corning Gorilla Glass 5. Com 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento interno, o aparelho é movido pelo processador MediaTek Dimensity 6080. A bateria de 5.000 mAh oferece suporte para um dia inteiro de uso, com carregamento rápido de 33W. O custo desse smartphone é de aproximadamente R$ 1.450.

### 4. Galaxy A56

Outro modelo intermediário da Samsung, o Galaxy A56, foi lançado em 2025 e possui uma tela de 6,7 polegadas, com resolução Full HD+, brilho de 1.200 nits e taxa de atualização de 120 Hz. A tela tem certificação “Eye Care Display”, que reduz a emissão de luz azul, ajudando a minimizar o cansaço visual. O processador Exynos 1585 opera a 2,9 GHz, com 8 GB de RAM e opções de armazenamento de 128 GB ou 256 GB. A bateria de 5.000 mAh é capaz de reproduzir até 29 horas de vídeos e possui suporte para carregamento rápido de 45W. O preço está em torno de R$ 1.850.

### 5. Motorola Edge 50

Por fim, o Motorola Edge 50, lançado no final de 2024, é outra boa escolha para motoristas de aplicativos. Com uma tela de 6,7 polegadas Super HD+ e tecnologia pOLED, o dispositivo garante cores vibrantes e ótimo contraste. A taxa de atualização é de 120 Hz e o brilho chega a 1.600 nits. Equipado com o processador Snapdragon 7 Gen 1, o aparelho opera a 2,5 GHz e conta com 12 GB de RAM e 256 GB de armazenamento. Sua bateria de 5.000 mAh também garante um dia inteiro de uso. Esse modelo pode ser encontrado por cerca de R$ 2.100.