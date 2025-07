Marido de Renata Vanzetto trocou EUA por SP e é sócio de hostel

Renata Vanzetto é uma das chefs no novo reality "Chef de Alto Nível" da TV Globo, que estreia na terça-feira, 15 de outubro.

O programa, apresentado por Ana Maria Braga, promete agitar a audiência com desafios culinários e a competição entre chefs renomados. Entre os participantes, Renata Vanzetto se destaca, e o público está curioso sobre sua vida pessoal, especialmente sobre seu marido.

Quem é Cassiano Bonjardim?

O marido de Renata é Cassiano Bonjardim, um arquiteto e empresário que deixou os Estados Unidos para se estabelecer em São Paulo. Ele decidiu mudar de país em busca de novas oportunidades, especialmente durante a crise econômica em seu país de origem. Cassiano é conhecido por ser o sócio do hostel CityLights, localizado na zona oeste da capital paulista, e também se envolve em outros empreendimentos, como o Kingston Club e o Botanikafé.

Um pedido de casamento inesperado

A história do casal é marcada por um quase pedido de casamento duplo. Eles se conheceram através de amigos em comum e namoraram por aproximadamente um ano e nove meses. Durante a celebração de Ano Novo em 2017, Renata já havia comprado as alianças, mas Cassiano surpreendeu ao fazer o pedido primeiro.

A cerimônia em Ilhabela

O casamento dos dois ocorreu em Ilhabela, cidade natal de Renata, no restaurante Marakuthai, que é de sua propriedade. Na ocasião, Renata estava grávida de seis meses e decidiu optar por uma decoração com elementos comestíveis, como frutas, ervas e hortaliças, ao invés de flores. A cerimônia foi íntima, conduzida apenas por mulheres da família, e sem a presença de um líder religioso. O menu do evento trouxe pratos clássicos da chef, servidos em barraquinhas para dar um toque descontraído à celebração.

Com a estreia do "Chef de Alto Nível", os holofotes estão agora voltados para Renata e sua trajetória na gastronomia, além de sua vida pessoal e familiar.