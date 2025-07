Kids on the Rock reúne arte, brincadeiras e shows infantis

De 22 a 27 de julho, Brasília receberá a primeira edição do festival Kids On The Rock. O evento, organizado pela produtora Casa de Fulô, tem como objetivo promover um espaço de arte, criatividade e convivência familiar, oferecendo uma programação diversificada e divertida para crianças.

Durante seis dias, as crianças poderão participar de várias atividades e atrações. Entre os destaques estão a apresentação Música de Brinquedo, do grupo Pato Fu em parceria com o Teatro de Bonecos Giramundo. Também haverá o show infantil A Primeira Cabeça na Lua, do Teatro Mágico, e a banda Pequeno Cidadão com a apresentação interativa Vem Dançar. Outras atrações incluem o grupo acrobático Intrépida Trupe, o musical Tudo Quanto é Coisa da Farra dos Brinquedos e o Circo Teatro Udi Grudi.

O festival se expandirá para as áreas externas da Caixa Cultural, proporcionando um ambiente mais amplo e imersivo. Estarão disponíveis brinquedos infláveis, uma feira gastronômica e o Parque de Aventuras Radical Kids, que oferecerá atividades como tirolesa, slackline e parede de escalada. Haverá também uma tenda dedicada a oficinas, que estimularão a expressão artística, a consciência ambiental e a conexão corporal. As crianças poderão participar de oficinas de maracatu, construção de instrumentos, cultivo de horta orgânica, danças, teatro, capoeira e acrobacias.

A idealizadora do festival, Anamaria Rigotto, enfatiza que o evento foi pensado para despertar a curiosidade das crianças e contribuir para seu desenvolvimento integral. Como mãe e produtora, Anamaria destacou a importância de criar uma programação especial e significativa, com inspirações baseadas no que sua filha, Maria Flor, gostaria de assistir.

Além de proporcionar entretenimento, o festival tem a intenção de reforçar valores como sustentabilidade, criatividade e cidadania. Em parceria com o projeto Caixa Gente Arteira, serão oferecidas 15 oficinas gratuitas, promovendo acessibilidade e inclusão. Anamaria acredita que Brasília precisava de um evento que juntasse arte de qualidade a preços acessíveis, ocupando plenamente os espaços da Caixa Cultural com atividades para todas as idades.

A expectativa é que o Kids On The Rock se torne um dos principais eventos culturais durante as férias de julho em Brasília, reunindo diferentes linguagens artísticas e reconhecendo a importância do brincar para o desenvolvimento saudável das crianças.

O festival acontecerá na Caixa Cultural, localizada no Setor Bancário Sul, quadra 4, Asa Sul. As vendas dos ingressos começam no dia 19 de julho, a partir das 9h na bilheteira física e às 13h no site da Bilheteira Cultural.