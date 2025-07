Jeff Bezos aparece com cabelo após casamento

Jeff Bezos, o fundador da Amazon, pode estar preparando uma nova aparência. No dia 10 de julho, ele foi visto com mais cabelo durante a Conferência de Mídia e Tecnologia Allen & Co., realizada em Sun Valley, Idaho. Bezos, que começou a raspar a cabeça em 2013, exibiu cabelos grisalhos mais volumosos nas laterais da cabeça.

Ele estava acompanhado por sua nova esposa, Lauren Sánchez Bezos. O casal se casou no final de junho em um luxuoso evento na Itália, que contou com a presença de várias celebridades.

Aos 61 anos, Bezos é conhecido por seu visual careca, mas tem mostrado que gosta de mudar sua aparência de outras formas. Em 2023, ele causou grande repercussão ao aparecer com um físico mais musculoso na capa da revista Vogue.

Lauren, de 55 anos, comentou sobre a rotina de exercícios do marido, ressaltando que ele se dedica intensamente na academia. Ela disse que não consegue acompanhar o ritmo dele e o descreveu como um “monstro na academia”. Essa dedicação é tamanha que, segundo ela, ele “roubou” Wesley Okerson, um personal trainer que já trabalhou com atores famosos como Tom Cruise, Gerard Butler e Sacha Baron Cohen.