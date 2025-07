Gisele Pelicot recebe a Legião de Honra da França

Gisèle Pelicot, uma mulher francesa de 72 anos, ganhou reconhecimento internacional após prestar depoimento em um tribunal sobre um caso de abuso sexual que a envolveu. Como resultado de sua coragem, foi agraciada com a mais alta honraria da França, o título de Cavaleira da Legião de Honra. A lista dos condecorados foi divulgada em preparação para o Dia da Bastilha.

Gisèle decidiu não manter o anonimato durante o processo judicial que acusou seu marido de ter drogado e estuprado ela, além de ter recrutado cerca de 50 homens para abusar dela ao longo de quase dez anos. Ela compareceu a quase todos os dias do julgamento, que culminou em dezembro do ano passado com a condenação de Dominique Pelicot a 20 anos de prisão por estupro agravado. Durante o julgamento, ele confessou ter drogado Gisèle e chamado esses homens para abusar dela enquanto ela estava inconsciente.

Em suas declarações, Gisèle expressou seu desejo de que outras mulheres que passaram por experiências semelhantes reconhecessem sua própria força. Ela afirmou: “Quero que todas as mulheres que foram estupradas digam: Madame Pelicot conseguiu, eu também posso”. Seu objetivo é mudar a percepção de culpa, transferindo a vergonha do sobrevivente para o agressor.

O presidente da França, Emmanuel Macron, fez uma homenagem a Pelicot, destacando sua dignidade e coragem, que inspiraram tanto a França quanto o mundo. Além disso, está previsto o lançamento de um livro onde Gisèle contará sua história em suas próprias palavras, o que deve acontecer no início do próximo ano.