Frase clássica de ‘Vale Tudo’ permanece em cena com Alice Wegmann

Na noite de quinta-feira, 10 de julho, uma das cenas mais esperadas do remake de “Vale Tudo” foi exibida pela TV Globo. O episódio mostrou um confronto intenso entre as personagens Solange, interpretada por Alice Wegmann, e Maria de Fátima, vivida por Bella Campos. A cena foi marcada por um embate emocional, no qual Solange aparece para confrontar sua ex-amiga após o casamento de Fátima com Afonso.

Durante a discussão, uma frase famosa do original de 1988 foi mantida, reafirmando seu status icônico. A frase diz: “Você pode enganar algumas pessoas o tempo todo ou todas as pessoas durante algum tempo, mas você não pode enganar todas as pessoas o tempo todo”. Este momento culmina com um tapa que manda Fátima ao chão, intensificando o drama da cena.

A trama de “Vale Tudo” é conhecida por abordar temas como ambição, traição e relacionamentos conflituosos. O remake tem atraído a atenção dos telespectadores, especialmente por sua capacidade de reviver e atualizar diálogos e conflitos que marcaram gerações passadas. Com isso, a nova versão da novela se estabelece como uma produção relevante na programação atual da emissora.