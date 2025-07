Fase da Lua hoje, 13 de julho de 2025

No dia 13 de julho de 2025, a Lua está na fase Cheia, apresentando 97% de visibilidade e em um processo de diminuição. A próxima fase, a Lua Minguante, está prevista para ocorrer em 4 dias, no dia 17 de julho.

As fases da Lua em julho começaram com a Lua Crescente no dia 2, às 16h30, marcando o fim da Lua Nova de junho. A Lua Cheia foi atingida no dia 10, às 17h38, e a Lua Minguante começará às 21h39 do dia 17. Este mês ainda terá uma nova Lua no dia 24, às 16h12.

O calendário das fases da Lua em julho de 2025 é o seguinte:

– Lua Crescente: dia 2 às 16h30

– Lua Cheia: dia 10 às 17h38

– Lua Minguante: dia 17 às 21h39

– Lua Nova: dia 24 às 16h12

O ciclo lunar, que é o período entre uma Lua Nova e outra, tem uma média de 29,5 dias. Durante esse tempo, a Lua passa por quatro fases principais: nova, crescente, cheia e minguante. Cada uma dessas fases dura cerca de sete dias. Além disso, existem as chamadas interfases, que incluem os períodos de quarto crescente, crescente gibosa, minguante gibosa e quarto minguante, que ocorrem entre as principais fases da Lua.

Atualmente, a fase da Lua é Cheia, um momento em que ela está totalmente iluminada e visível no céu noturno.