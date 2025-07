F1 volta à Globo em 2026 e fãs comentam saída da Band

A Fórmula 1, uma das categorias mais importantes do automobilismo, voltará a ser transmitida pela TV Globo a partir de 2026. Essa decisão marca o fim de cinco temporadas em que a Band foi a responsável pelas transmissões. A nova parceria gerou descontentamento entre alguns fãs que apreciavam as coberturas da Band, especialmente pela equipe de narradores e comentaristas que acompanhavam as corridas.

Segundo um comunicado oficial divulgado na última sexta-feira, a Globo irá transmitir 15 corridas em sua programação aberta. Além disso, todos os treinos e classificações das corridas terão cobertura completa pelos canais Sportv e pela plataforma Globoplay.

Nas redes sociais, muitos torcedores expressaram sua insatisfação com essa mudança. O narrador Sérgio Maurício, que foi uma das vozes da F1 na Band, postou um vídeo que remetia ao GP de Mônaco de 1937, refletindo sobre sua paixão por corridas e carros. Nos comentários, seus seguidores demonstraram apoio e lamentaram a saída dele da emissora carioca, fazendo comentários como “Fãs da F1 de luto” e “Sentiremos falta de suas narrações aos domingos”.

Alguns admiradores sugeriram que Sérgio Maurício criasse um canal no YouTube para continuar suas análises das corridas a partir do próximo ano.

A volta da F1 à Globo foi formalizada após meses de especulações sobre a negociações. No ano passado, a emissora havia se precipitado e apresentado um carro de Fórmula 1 durante um evento, sugerindo que um acordo já estava fechado, o que acabou não se concretizando na época.

A última temporada que a Globo transmitiu foi em 2020, onde Lewis Hamilton conquistou seu último título pela equipe Mercedes. Desde então, o campeonato passou por diversas mudanças, com o domínio do piloto Max Verstappen, da Red Bull, tornando a competição ainda mais emocionante.

Uma novidade nessa reedição da parceria é a presença de um piloto brasileiro na categoria. Gabriel Bortoleto, que compete pela equipe Sauber, é o novo representante do Brasil na Fórmula 1, o que pode intensificar o interesse dos torcedores locais nas transmissões da Globo.