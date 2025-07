Ex-mulher de piloto fala sobre divisão injusta do seguro após acidente

A polêmica em torno do seguro do acidente aéreo que vitimou Marília Mendonça e outras quatro pessoas, em 2021, continua gerando discussões. A família do piloto Geraldo Medeiros criticou a maneira como Ruth Moreira, mãe da cantora, está lidando com a divisão do valor do seguro. Até o momento, não houve uma resposta oficial da equipe de Ruth.

Recentemente, a situação ganhou novos contornos após a filha do piloto, Vitória Medeiros, manifestar-se nas redes sociais contra Ruth. Agora, a ex-mulher de Geraldo, Euda Dias, também se manifestou, alegando que a família de Ruth havia abordado as demais com uma narrativa já pronta, buscando justificativas que consideravam injustas na divisão do valor do seguro.

Vitória Medeiros denunciou que Ruth exigiu 50% do valor do seguro destinado às vítimas do acidente. A informação inicial foi divulgada pelo jornalista Ricardo Feltrin. Segundo a reportagem, Ruth teria procurado a seguradora menos de 24 horas após o acidente, em Piedade de Caratinga, Minas Gerais, para esclarecer o valor do seguro, que era de cerca de 1 milhão de dólares. Essa quantia deveria ser dividida igualmente entre os familiares das vítimas.

Após saber do valor, Ruth contatou os parentes do produtor Henrique Ribeiro, de Abicieli Silveira Dias Filho — tio e assessor de Marília —, além do piloto e do copiloto do avião, Tarcísio Pessoa Viana. Ela teria proposto à família ficar com 50% do montante, justificando que todos estavam na aeronave por conta da cantora. Caso a proposta não fosse aceita, ela ameaçou levar o caso à Justiça. As famílias, então, acabaram concordando com a divisão dos outros 50%.

O advogado de Ruth, Robson Cunha, não negou os fatos apresentados, mas afirmou que sua cliente está sendo alvo de uma “campanha de difamação.” Isso se intensificou desde que se soube que Ruth e Murilo Huff, pai do filho de Marília, disputam judicialmente a guarda do menino de cinco anos.