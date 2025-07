Everaldo Marques pode estrear na Globo com retorno da F1

A Fórmula 1 retornará à Globo a partir de 2026. O anúncio foi feito na sexta-feira, dia 11, e deixou muitos fãs se perguntando sobre a nova equipe de transmissão. A dúvida principal é sobre quem fará a narração e os comentários das corridas.

Entre os possíveis narradores, Everaldo Marques é um nome forte. Ele já tem experiência com a Fórmula 1, tendo participado de coberturas nos anos 2000, quando trabalhava na Jovem Pan. Em 2020, ele voltou a narrar duas corridas no Grupo Globo, sendo uma delas o GP da Toscana. Essa foi a última vez que a Globo exibiu a categoria, antes dos direitos irem para a Band.

Outro narrador com experiência é Luís Roberto, que já cobre provas da Fórmula 1 desde os anos 90. Ele foi o narrador principal na Rádio Globo e, em 1998, começou a narrar para a televisão, dividindo essa função com outros narradores renomados.

A formação dos comentaristas pode incluir nomes já conhecidos do público. Luciano Burti, que é comentarista da emissora desde 2004, é um candidato forte. Com a saída da Fórmula 1 da Globo, ele passou a produzir matérias especiais. Rafael Lopes é outro nome que pode ser considerado, já que está na função de comentarista desde 2017 e tem experiência em outras competições, como a Stock Car.

As reportagens da nova equipe podem ficar a cargo de profissionais como Julia Guimarães e Guilherme Pereira. Julia é correspondente de esportes em Madri desde 2025, enquanto Guilherme cobre eventos a partir de Nova York. Ambos têm potencial para trazer detalhes das corridas realizadas na América do Norte. Carlos Gil, que foi repórter da categoria nos anos 2000, também pode ser uma opção.

Apesar da expectativa, o retorno da Fórmula 1 à Globo causou descontentamento entre alguns fãs. A nova parceria prevê que a TV aberta transmitirá 15 dos 24 GPs do calendário, enquanto o canal SporTV ficará responsável por todas as corridas, além dos treinos livres e oficiais. Essa divisão de transmissões gerou reações divididas entre os amantes do esporte.