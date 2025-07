Estudo revela tendências de fraudes no e-commerce africano

A crescente popularidade dos smartphones na África Subsaariana está impulsionando o crescimento do comércio eletrônico. Em 2023, a adoção de smartphones na região alcançou 55% e deve atingir 86% até 2030, promovendo a expansão do comércio online. Isso, no entanto, também está contribuindo para um aumento nas fraudes móveis.

Os tipos de fraudes mais comuns incluem a invasão de contas, golpes usando inteligência artificial, fraudes de pagamento e ataques de phishing. Na África Oriental, a taxa de rejeição a fraudes é a mais alta da região, alcançando 27% em 2024, enquanto na África Ocidental houve um crescimento nas fraudes biométricas.

Dois períodos em que a fraude tende a aumentar são as datas comerciais como a Black Friday. Por exemplo, no período de Black Friday de 2024, o Quênia registrou uma taxa de fraude de 10,3%. Criminosos estão cada vez mais utilizando inteligência artificial e deepfakes para contornar sistemas de segurança, criando identidades falsas e até clonando vozes.

As fraudes impactam as empresas financeiramente, causando perdas e elevando os custos operacionais, além de prejudicar a confiança dos consumidores. Para cada dólar perdido devido à fraude, as empresas gastam em média $4,60 em medidas de mitigação. Pequenas empresas estão particularmente expostas a esses riscos, levando algumas ao fechamento.

Como resposta, as empresas estão implementando medidas de segurança em várias camadas, que incluem autenticação biométrica, monitoramento baseado em inteligência artificial e autenticação em duas etapas. No entanto, é crucial equilibrar a segurança com uma experiência de usuário positiva para manter a confiança do cliente.

A prevenção de fraudes tornou-se uma necessidade inegável. Com o crescimento da economia digital na África, é fundamental enfrentar esses riscos para garantir que o progresso continue.

Tipos de Fraude no Comércio Eletrônico na África

As plataformas de comércio eletrônico na África enfrentam um amplo espectro de esquemas de fraude que exploram fraquezas tecnológicas e erros humanos. Com o tempo, essas práticas tornaram-se mais sofisticadas, passando de fraudes básicas para operações coordenadas por redes criminosas que utilizam inteligência artificial.

Um dos tipos de fraude mais danosos é a invasão de contas. Nesse esquema, os cibercriminosos obtêm acesso não autorizado a contas de usuários, o que lhes permite usar informações pessoais e dados de pagamento. Em 2024, tente de fraudes durante a autenticação de usuários foi quatro vezes maior do que durante o registro de contas.

Outra forma de fraude que se destaca é a fraude de pagamento, que tem se tornado cada vez mais avançada. Os criminosos estão utilizando inteligência artificial para testar números de cartões de crédito roubados rapidamente, frequentemente evitando as defesas convencionais. Além disso, a fraude de reembolso é comum, onde os golpistas compram itens com informações de pagamento roubadas e solicitam reembolsos em contas diferentes ou afirmam que os itens nunca foram entregues.

Os golpes com deepfakes, impulsionados por inteligência artificial, estão em rápida ascensão. Entre o segundo e o quarto trimestre de 2024, as ocorrências relacionadas a deepfakes na África aumentaram sete vezes. Esses golpistas criam identidades falsas que conseguem contornar sistemas tradicionais de verificação.

Além disso, os ataques de phishing estão se tornando mais convincentes. As autoridades no Quênia informaram um aumento acentuado em ataques de phishing gerados por inteligência artificial. No primeiro trimestre de 2025, o país detectou 2,5 bilhões de eventos de ameaças cibernéticas, um aumento de 201,85% em relação ao período anterior.

Diferenciação Regional nas Fraudes

As variações regionais nos métodos de fraude acrescentam uma camada extra de complexidade. A taxa de rejeição a fraudes na África Oriental é significativa, atingindo 27% em 2024, amplamente devido ao uso de documentos de identidade de baixa qualidade que são fáceis de falsificar. Na África Ocidental, o uso de ferramentas biométricas para contornar sistemas de reconhecimento facial e impressões digitais está em ascensão. Enquanto isso, na África do Sul, documentos de identidade antiquados apresentam taxas de fraude 500% superiores em comparação com os novos cartões de identidade inteligentes.

Durante as temporadas de compras, a atividade de fraude tende a aumentar significativamente. No início de janeiro e em dezembro de 2024, as taxas de fraude atingiram 29% e 26%, respectivamente. No período da Black Friday de 2024, a taxa de fraudes variou de forma marcante entre os países africanos, com o Quênia indicando uma taxa de fraude suspeita de 10,3%, em contraste com apenas 1,9% na África do Sul.

Essas estatísticas evidenciam como as temporadas de compras são um ambiente fértil para a fraude, dado o desejo dos negócios de aceitar o maior número possível de clientes, o que permite que os golpistas se escondam em meio ao grande volume de transações.

O Impacto da Fraude nas Empresas de E-commerce

As fraudes estão causando um impacto considerável nas empresas de comércio eletrônico na África, afetando tanto suas finanças como suas operações. O custo da fraude vai além das perdas diretas, gerando despesas consideráveis com a prevenção de fraudes e reembolsos. Pequenas e médias empresas (PMEs) são especialmente suscetíveis, operando muitas vezes com margens de lucro apertadas. Um exemplo disso é a Sul-Africana Snatcher, que teve que fechar suas operações após perder R$ 1,4 milhão devido a um esquema de fraude interna.

Métodos de Prevenção de Fraude

Para enfrentar esses desafios, as empresas estão cada vez mais adotando métodos de prevenção de fraude mais avançados e sistemas de monitoração em tempo real que analisam transações instantaneamente. Essas soluções devem ser equilibradas, garantindo a segurança do usuário sem comprometer a experiência do cliente.

A autenticação biométrica e a verificação de identidade estão se tornando componentes cruciais nas estratégias de segurança das empresas. Medidas como a educação dos consumidores sobre táticas de fraude e a adoção de kits de desenvolvimento de software móveis são outras ferramentas úteis.

Por fim, a luta contra a fraude no comércio eletrônico africano exige uma colaboração efetiva entre empresas, governos e fornecedores de tecnologia, com foco em compartilhar informações sobre ameaças e melhores práticas para mitigar os riscos associados à crescente complexidade das fraudes digitais.