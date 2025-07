Elle Fanning será destaque em novo filme dos mutantes do MCU

A atriz Elle Fanning pode estar se juntando ao elenco do próximo filme da Marvel, que será um reboot da famosa franquia X-Men. A informação foi divulgada pelo repórter Jeff Sneider, que é conhecido por suas notícias sobre a indústria cinematográfica. Além disso, Fanning está atualmente envolvida em outro projeto, o filme Predador: Terras Selvagens.

Ainda não foi revelado qual será o papel de Fanning no Universo Cinematográfico da Marvel (MCU), mas Sneider sugere que ela é uma forte candidata para interpretar Jean Grey, também conhecida como Garota Marvel. Essa não é a primeira vez que Fanning é mencionada para o papel: ela já havia sido considerada em filmes anteriores, mas na época a personagem foi interpretada por Sophie Turner, famosa por seu papel na série Game of Thrones.

Nos quadrinhos, os X-Men são um grupo de mutantes, indivíduos que possuem habilidades especiais, que enfrentam desafios e preconceitos por serem considerados diferentes. Criados por Stan Lee e Jack Kirby, a formação original dos X-Men incluía personagens como Ciclope, Garota Marvel, Homem de Gelo, Fera e Anjo, além do Professor X. Com o passar dos anos, outros personagens icônicos, como Wolverine, Gambit, Vampira e Tempestade, também foram adicionados ao time. Contudo, a configuração específica para o novo filme ainda não foi divulgada.

Além do reboot dos X-Men, a Marvel está se preparando para lançar outros projetos, como o aguardado filme Quarteto Fantástico: Primeiros Passos, que está previsto para 2025. Outro projeto, Thunderbolts, já está disponível em plataformas de streaming. Essas produções fazem parte da nova fase do MCU, que culminará em 2026 com o filme Vingadores: Doomsday.