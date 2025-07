Dudu Barrichello conquista pódio emocionante em casa

Eduardo Barrichello, conhecido como Dudu, proporcionou um momento histórico para o público brasileiro durante o Mundial de Endurance, realizado no autódromo de Interlagos. No último domingo, Dudu subiu ao pódio pela primeira vez na categoria, em sua quarta corrida, e fez da ocasião uma verdadeira festa para os torcedores presentes.

Ele já havia se destacado no sábado, ao conquistar a pole position, e isso aumentou as expectativas para a corrida. A experiência foi ainda mais especial para o piloto, que competiu em sua cidade natal. A corrida, no entanto, começou de forma desafiadora para ele e sua equipe, o Aston Martin Vantage AMR #10. Nos primeiros minutos, a equipe perdeu a liderança para o Lexus #87, e dificuldades continuaram quando o carro de Dudu rodou na Curva do Lago, fazendo com que perdessem posições.

Após a troca de pilotos, Dudu assumiu o volante quando a equipe estava em sexto lugar. Ele então começou a acelerar e, com um ritmo forte, foi ganhando posições até se aproximar do pódio. Antes da parte final da corrida, foi anunciado que ele era o piloto do dia, um reconhecimento pelo seu desempenho.

Nos últimos 15 minutos, uma intensa batalha entre o Corvette #81 e o Porsche #85 abriu uma oportunidade para Dudu. Ele, que já havia subido para o quarto lugar, aproveitou a situação para acelerar ainda mais e cortar a diferença. Com menos de cinco minutos restantes, ele partiu para a ultrapassagem, enfrentando a defesa de Michelle Gatting. Após duas voltas de perseguição, Dudu conseguiu realizar a manobra arriscada em um ponto pouco comum do circuito, a curva Laranjinha.

A arquibancada de Interlagos explodiu em comemorações, com cerca de 84 mil pessoas presentes aplaudindo a conquista. Quando o resultado foi confirmado, a multidão cantou seu nome, criando um clima de celebração. A tradicional invasão de pista aconteceu, e Dudu não escondeu a alegria de ter alcançado seu primeiro pódio em casa.

No pódio, Dudu imitou seu pai, Rubens Barrichello, com uma dança que fez lembrá-lo de momentos marcantes de sua carreira. Rubinho, visivelmente emocionado, comemorou ao lado do filho, recebendo também homenagens dos fãs. Essa conexão entre pai e filho foi um dos pontos altos da cerimônia, reforçando a forte base de apoio que Dudu sempre recebeu.

Com a performance demonstrada, Dudu Barrichello solidificou sua imagem como uma promessa no mundo do Endurance no Brasil, deixando claro que seu futuro na competição será acompanhado de perto por muitos torcedores.