Dona Ruth fala sobre disputa com Murilo Huff; confira detalhes

A mãe de Marília Mendonça, Dona Ruth Moreira, quebrou o silêncio sobre a disputa judicial pela guarda do neto, Léo. Recentemente, ela concedeu uma entrevista à televisão, que será exibida completa no programa Fantástico, neste domingo, 13 de julho. Na entrevista, Dona Ruth falou sobre a briga com Murilo Huff, o pai da criança.

Dona Ruth comentou que sempre teve uma boa relação com Murilo, mas a situação se tornou tensa após ele solicitar a guarda de Léo. Segundo ela, houve uma convivência harmoniosa entre eles até o pedido de guarda. Murilo Huff pediu a guarda unilateral de Léo, que tem apenas 5 anos e vive com a avó desde a morte da mãe em um acidente de avião em novembro de 2021.

Após a morte de Marília, Dona Ruth e Murilo decidiram compartilhar os cuidados com Léo. Contudo, o cantor decidiu solicitar a guarda apenas para ele, alegando que houve irregularidades nos cuidados com o menino. A defesa de Murilo afirmou que Dona Ruth teria escondido remédios e laudos médicos de Léo, apresentando conversas entre babás para apoiar essa alegação. É importante lembrar que Léo é portador de diabetes tipo 1 e requer cuidados especiais.

Além dessa disputa, Dona Ruth também se viu envolvida em polêmicas relacionadas a um acordo feito com os familiares de outras vítimas do acidente que vitimou Marília Mendonça. O assunto gerou repercussão e será abordado na entrevista que será mostrada no programa Domingo Espetacular, também no dia 13 de julho.