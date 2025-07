Dia do rock: locais para curtir punk e heavy metal em SP

Na década de 1950, o rock começou a se espalhar pelo Brasil, trazendo influências diretas dos Estados Unidos. Artistas como Elvis Presley e Chuck Berry marcaram o início desse estilo musical no país. Entre o final dos anos 1960 e o início dos anos 1970, São Paulo se destacou na cena musical com a ascensão de grupos como Os Mutantes, que se tornaram referências para uma geração.

A história do rock no Brasil também é marcada por um contexto social intenso. Com o conservadorismo aumentando após o golpe de 1964, surgiu uma juventude rebelde que desafiava normas e questionava a música da época. Esse movimento resultou em uma cena musical urbana mais engajada, tendo São Paulo como centro das transformações.

A partir do final da década de 1970, a música rock nacional recebeu novas influências, com bandas internacionais como Motörhead, Ramones e The Clash. Essa efervescência cultural gerou pontos de encontro icônicos para jovens em São Paulo, como a estação São Bento, a Vila Carolina e a Galeria do Rock.

Entre os anos 1980 e 1990, várias bandas ganharam notoriedade, como Titãs, Legião Urbana e Sepultura. Nesse período, surgiram as primeiras casas de shows dedicadas ao rock na cidade, muitas das quais ainda estão em funcionamento.

Para comemorar o Dia Mundial do Rock, celebrado no dia 13 de agosto, apresentamos uma lista de locais em São Paulo onde é possível apreciar o gênero. A programação pode variar, e os horários de funcionamento são definidos de acordo com a agenda de cada casa.

Um dos destaques é o Burning House, inaugurado em janeiro, que se tornou um espaço underground. O local é conhecido por receber bandas de punk, hardcore e metal. No próximo sábado, haverá shows de várias bandas de metal a partir das 19h.

O Caveira Negra Rock Bar, na região leste, promove shows cover de grandes nomes do rock, como AC/DC e Metallica. O local também tem karaokê em algumas noites e oferece um cardápio variado. No sábado, estão programadas apresentações de duas bandas.

Outra opção é o Fenda 315, que traz uma atmosfera inspirada nos pubs londrinos. Recebe bandas de diferentes subgêneros do rock e também conta com uma loja de roupas vintage. Neste sábado, terá show de duas bandas a partir das 18h.

O FFFront é um espaço com uma programação variada de rock e metal. A parte térrea é ideal para discotecagem, enquanto o primeiro andar recebe shows para um público mais íntimo.

Outro local, o Gaz Burning, é conhecido por sua proximidade das bandas, permitindo uma experiência quase “na garagem”. A programação musical é diversa, e o espaço conta com drinks e petiscos especiais. No Dia do Rock, a casa terá uma programação especial a partir das 16h.

O Hangar 110 é uma das casas de rock mais tradicionais de São Paulo, com um histórico forte de apoio a bandas de punk rock e artistas renomados. O próximo show, agendado para o dia 19, contará com várias bandas.

O Jai Club, popular entre produtores de eventos de rock underground, tem uma programação diversa com bandas do cenário punk e emo. No dia 11, haverá covers de duas bandas famosas.

La Iglesia, liderada pelo guitarrista Jão, oferece shows focados em metal, mas também abre espaço para outros gêneros. Neste domingo, receberá apresentações de bandas de death e black metal.

O Madame Underground Club, um dos mais antigos da cena underground, promove festas com diferentes temas e apresenta uma mistura de públicos. O local é conhecido por seu clima alternativo.

O Manifesto Bar, que possui uma longa trajetória, recentemente se mudou para a Vila Olímpia e tem uma capacidade grande, recebendo shows de tributos a bandas famosas. O local estará aberto no domingo para uma apresentação especial.

O Morrison Rock Bar, fundado em 1994, oferece um repertório variado e está preparando uma programação especial para o Dia do Rock, com covers de grandes bandas.

O Redstar Áudio pertence a um selo que apoia bandas do punk e hardcore. O espaço é aberto para eventos e tem um bar com opções de bebidas e comidas.

O Rockambole também é uma opção em Pinheiros, voltada para a geração mais jovem. O lugar tem uma ótima relação custo-benefício e oferecerá um evento especial no domingo.

Por fim, o Rooftop Galeria, localizado na Galeria do Rock, traz uma experiência única com shows ao ar livre e um cardápio diversificado, com destaque para uma apresentação comemorativa no sábado.

O The Metal Bar, voltado para fãs de heavy metal, oferece uma vasta programação de shows e uma carta de petiscos e drinks.