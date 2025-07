Descubra quem você seria em Sex & The City

Sex and The City, também conhecido como And Just Like That, é uma série que conquistou muitos fãs ao longo dos anos. Os espectadores frequentemente se identificam com uma ou mais de suas personagens principais. É comum ouvir declarações como “Eu sou um pouco Carrie e Charlotte” ou “Me identifico mais com Miranda e Samantha”.

As protagonistas da série, criadas por Darren Star, têm personalidades que combinam razão e emoção, deixando uma marca registrada na cultura pop. Se você ainda não tem certeza de qual personagem representa melhor sua personalidade, há um teste que pode ajudar a descobrir qual delas se assemelha mais a você.

A série retrata temas como amizade, amor e carreira, explorando as vidas de quatro mulheres em Nova York. Cada uma delas traz características distintas que atraem diferentes tipos de pessoas.

Portanto, se você é fã da série ou tem curiosidade sobre suas personagens, não deixe de conferir o teste e descobrir mais sobre você e sua relação com essas figuras icônicas.