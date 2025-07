Descontos de mais de 50% em Apple, Samsung, Dyson e outros

A chef famosa Ina Garten é conhecida por suas receitas práticas e caseiras, além de sua linda cozinha e utensílios de cozinha. Embora muitos dos seus itens sejam mais caros, como a renomada marca Le Creuset, um de seus favoritos é uma frigideira da marca Lodge, que é bem acessível e muito apreciada por cozinheiros.

A Lodge é uma empresa que fabrica utensílios de ferro fundido desde 1896 e é reconhecida pela qualidade e durabilidade de seus produtos. A frigideira da Lodge pode ser usada em todos os tipos de fogões, é segura para uso em forno e também pode ser utilizada em grelhas ou sobre chamas abertas. Esses utensílios são tão resistentes que muitas famílias costumam passá-los para as próximas gerações. A frigideira em questão tem cerca de dez anos de uso e, de acordo com muitos usuários, funciona tão bem quanto no primeiro dia e, às vezes, até melhor. O preço acessível de aproximadamente 20 reais a torna uma ótima opção para quem gosta de cozinhar.

Além de sua resistência, a frigideira é feita apenas de ferro e óleo, sem adição de produtos químicos prejudiciais, como PFOAs ou PTFEs. Isso garante uma experiência de cozimento mais saudável, sem os chamados “produtos químicos eternos”. Essa frigideira está entre os doze utensílios que Ina Garten recomenda em seu site, destacando sua utilidade na cozinha.

Para quem deseja saber mais sobre este utensílio, existe uma análise detalhada disponível online.