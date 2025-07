Copa avança e o aço se anima com as semifinais

A fase de quartas de final da Copa Chile está entrando em um momento decisivo, com a ausência dos três grandes clubes de Santiago. Neste cenário, duas equipes da Segunda Divisão, conhecidas como Primera B, se destacam, e Huachipato se vê motivado para avançar na competição.

Depois de uma sequência difícil de oito partidas sem vencer, incluindo jogos tanto pela Copa quanto pelo Campeonato da Primeira Divisão, o time de Huachipato conseguiu se recuperar ao vencer o Deportes Concepción por 2 a 0 em casa, no Estádio CAP. Essa vitória foi essencial para restaurar a confiança do elenco, que enfrentava uma fase complicada. Hoje, às 17h30, Huachipato enfrentará o Ñublense na partida de ida das quartas de final da Copa Chile, em busca da vaga nas semifinais.

Por outro lado, o Ñublense avançou para esta fase após eliminar o Magallanes, com um resultado agregado de 3 a 1. A equipe chilena teve um desempenho notável em sua última partida, com Gonzalo Sosa marcando os dois gols da vitória por 2 a 0 em casa. Porém, sua trajetória no Campeonato da Primeira Divisão não tem sido tão satisfatória, e o time terminou a primeira fase na 12ª posição, somando apenas 16 pontos.

Na Copa Chile, o Ñublense mostrou um desempenho superior, liderando seu grupo na primeira fase e eliminando a Universidade de Concepción. As expectativas para o confronto de hoje são altas, já que tanto Huachipato quanto Ñublense buscam a vitória para garantir um lugar na próxima fase do torneio.