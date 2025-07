Consulta de vagas para o 2º semestre está aberta pelo MEC

O Ministério da Educação (MEC) anunciou a abertura da consulta de vagas para o segundo semestre de 2025 do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). As informações estão disponíveis no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, onde os interessados podem verificar a quantidade de vagas, os cursos oferecidos e as instituições participantes.

Neste semestre, são oferecidas 74.500 vagas em 18.419 cursos, distribuídos por 1.215 instituições de ensino em todo o Brasil. Os estados com o maior número de vagas são São Paulo, com 11.397 vagas; Bahia, com 8.050; e Minas Gerais, com 7.970. A seguir, estão os dados de vagas por unidade da Federação:

– São Paulo: 11.397

– Bahia: 8.050

– Minas Gerais: 7.970

– Ceará: 5.060

– Rio de Janeiro: 4.892

– Paraná: 3.671

– Pernambuco: 3.499

– Pará: 3.113

– Maranhão: 2.891

– Amazonas: 2.595

– Rio Grande do Sul: 2.377

– Paraíba: 2.366

– Goiás: 1.828

– Piauí: 1.813

– Santa Catarina: 1.684

– Mato Grosso: 1.546

– Rondônia: 1.466

– Espírito Santo: 1.206

– Distrito Federal: 1.197

– Alagoas: 1.112

– Rio Grande do Norte: 1.097

– Sergipe: 1.051

– Mato Grosso do Sul: 1.046

– Tocantins: 617

– Acre: 468

– Amapá: 342

– Roraima: 146

Para consultar as vagas, os interessados devem acessar a página do Fies e clicar na opção “Consultar oferta de vagas”. É necessário indicar informações como estado, município, curso, instituição de ensino e conceito do curso.

As inscrições para o Fies são gratuitas e ocorrerão de 14 a 18 de julho, exclusivamente pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. Neste ano, o MEC disponibilizou mais de 112 mil vagas em ambas as edições do Fies, incluindo a do primeiro e do segundo semestre.

Os candidatos devem atender a critérios específicos que estão detalhados no edital. É preciso ter participado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a partir de 2010 e ter uma média das notas igual ou superior a 450 pontos, além de não ter zerado a redação. Também é exigido que a renda familiar bruta mensal per capita não ultrapasse três salários mínimos.

O resultado da chamada única será divulgado no dia 29 de julho. Os candidatos inscritos terão a oportunidade de ser pré-selecionados em um dos cursos, turnos, locais de oferta e instituições escolhidas. Os pré-selecionados precisarão acessar o Fies Seleção para finalizar a inscrição entre 30 de julho e 1º de agosto.

No processo seletivo, 50% das vagas são reservadas para estudantes com renda familiar per capita de até meio salário mínimo e que estejam cadastrados no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). Para esses candidatos, o financiamento pode cobrir até 100% dos custos educacionais.

Os estudantes com renda familiar per capita de até meio salário mínimo não precisam apresentar a documentação comprobatória, mas devem comparecer à Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA) para validação das demais informações. Caso haja inconsistência nos dados informados, a CPSA pode solicitar documentos adicionais.

Além disso, candidatos que desejam se inscrever nas vagas destinadas a pessoas com deficiência devem apresentar laudo médico que comprove sua condição, detalhando o tipo e o grau da deficiência, de acordo com a Classificação Internacional de Doenças (CID).

O Fies é um programa criado pelo MEC com o objetivo de oferecer financiamento a estudantes que cursam graduação em instituições de ensino superior privadas que estejam aderentes ao programa e que tenham avaliação positiva no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes).