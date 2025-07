Conexão com o Instituto O Iluminado

A série “O Instituto”, uma adaptação de uma obra do autor Stephen King, vem gerando bastante interesse ao apresentar temas que lembram outros trabalhos do escritor, como “O Iluminado”. Os primeiros episódios da série mostram conexões significativas entre as habilidades das crianças de “O Instituto” e o “brilho” que Danny Torrance, protagonista de “O Iluminado”, possui.

Segundo Ben Cavell, o showrunner da série, as crianças em “O Instituto” possuem habilidades similares às que Danny exibiu, como telepatia e telecinese. No livro “O Iluminado”, Danny é o filho de Jack Torrance, um escritor que se torna o cuidador de um hotel isolado por neve, onde eventos sombrios ocorrem.

As publicações de King costumam compartilhar um universo coerente, algo que agrada muitos fãs. Cavell menciona que “O Instituto” também tem elementos semelhantes ao livro “A Incendiária”. A narrativa segue a linha de várias obras de King, revelando um espaço onde crianças com poderes extraordinários são mantidas em um ambiente opressivo e secreto.

Por sua vez, o ator Joe Freeman, que interpreta Luke Ellis, um garoto com inteligência notável e poderes sobrenaturais, relatou que seu papel representa um grande aprendizado. No começo da trama, Luke não sabe como utilizar seus dons, refletindo a incerteza de muitos jovens que estão se descobrindo.

A história é marcada pela captura de Luke, que é aprisionado por uma organização sinistra, liderada pela Srta. Sigsby, interpretada por Mary-Louise Parker. Paralelamente, um policial, interpretado por Ben Barnes, começa a investigar e suspeitar de algo pérfido acontecendo no Instituto.

Os dois primeiros episódios de “O Instituto” estão disponíveis para streaming na plataforma MGM+, com novos episódios sendo lançados semanalmente aos domingos.