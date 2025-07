Cinco locais em São Paulo para celebrar o Dia do Rock

O Dia Mundial do Rock é comemorado neste domingo, 13 de julho, data que relembra um dos eventos mais significativos da música: o festival Live Aid, realizado em 1985. Na ocasião, o cantor Phil Collins sugeriu que a data fosse dedicada ao rock, uma ideia que rapidamente ganhou apoio.

Desde então, o rock, um gênero musical com décadas de história e resistência, recebe homenagens anuais. Para celebrar essa data especial, destacamos cinco lugares em São Paulo que ajudam a manter viva a cultura roqueira.

Um dos principais pontos de encontro é a Galeria do Rock, localizada no Centro de São Paulo. Este espaço foi inaugurado em 1963 e abriga lojas de discos, camisetas de bandas, estúdios de piercing e tatuagem, além de shows no rooftop. Antonio de Souza Neto, conhecido como Toninho, é uma figura emblemática da Galeria e destaca sua importância ao longo dos anos. Ele menciona que a Galeria continua a se reintegrar às novas gerações de roqueiros, mantendo-se relevante apesar das mudanças na indústria da música.

O endereço da Galeria do Rock é Avenida São João, 439, no bairro da República, e está aberta de segunda a sexta-feira, das 9h às 19h, e aos sábados, das 9h às 18h.

Outro espaço a ser destacado é a rua Treze de Maio, que possui uma rica história com bares dedicados ao rock. O The Wall, famoso por homenagear a banda Pink Floyd, atuou por quase 30 anos no Bixiga e agora está localizado no Butantã, Zona Oeste de São Paulo. O novo endereço é Avenida Vital Brasil, 54, e funciona nas noites de sextas e sábados, das 21h às 5h.

O Café Piu Piu, inaugurado nos anos 80, também é um local icônico. Anfitrião de shows de renomadas bandas brasileiras como Ira e Ultraje a Rigor, o Piu Piu é frequentemente visitado por roqueiros locais. Fernando Corrêa, um de seus frequentadores, relembra com carinho a tradição do café e enfatiza seu papel histórico na cena musical paulistana. O endereço é Rua Treze de Maio, 134, na Bela Vista, e está aberto às quintas-feiras, das 20h à 1h30, além das sextas e sábados, das 21h às 4h, com entradas que variam de R$ 35 a R$ 45.

Outra importante parada é o Madame Underground Club, um espaço conhecido entre os fãs de cultura gótica. O local tem atraído um público cada vez maior, especialmente após a pandemia. Marcio Rachkorsky, frequentador assíduo, observa que seu filho de 21 anos também se apaixonou pelo club, criando uma conexão entre gerações. O Madame funciona nas noites de sexta e sábado, e oferece diferentes valores de entrada dependendo da lista de convidados.

Por fim, o Gaz Burning, que surgiu durante a pandemia, é um bar que promove shows de diversas vertentes do rock. Rodrigo Veri, seu idealizador, se orgulha de trazer bandas do underground e de criar um ambiente familiar, onde frequentadores de todas as idades podem desfrutar da música ao vivo. O Gaz Burning está localizado na Avenida Santa Marina, 213, no bairro Água Branca, e funciona de quarta a sexta-feira, a partir das 17h.

Esses locais demonstram que, assim como o rádio, o rock continua a existir e a se reinventar em São Paulo, sempre atraindo novos admiradores. O espírito roqueiro persiste, unindo fãs de todas as idades em torno da música e da cultura.