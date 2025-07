Casamento de Selena Gomez e Benny Blanco: planos atualizados

Benny Blanco e Selena Gomez estão noivos desde 2024, mas não têm pressa para realizar a cerimônia de casamento. Recentemente, em uma participação no podcast Therapuss, Benny falou sobre como suas agendas ocupadas têm dificultado o planejamento da celebração. Ele mencionou que eles têm trabalhado muito e precisam de um tempo para relaxar.

No início do ano, o casal lançou o álbum colaborativo intitulado “I Said I Love You First”, que exigiu um intenso ciclo de promoção, afastando-os dos preparativos do casamento. Benny explicou que, após o noivado, ficaram focados em filmar videoclipes e promover o álbum. Além disso, Selena teve que se dedicar às gravações da série “Only Murders in the Building”. Benny ressaltou que eles tentaram passar um tempo juntos, mas logo voltaram ao trabalho.

Quando conseguem uma pausa, o casal não se dedica a detalhes como decoração ou escolha de local. Em vez disso, Benny expressou seu desejo de simplesmente relaxar em casa com Selena, assistindo filmes e curtindo momentos de tranquilidade. Ele comentou que essas situações são raras na rotina deles, mas que ele se sente totalmente à vontade com Selena.

Apesar da correria, Benny destacou que Selena frequentemente imagina como será o casamento, mesmo que eles estejam vivendo um dia de cada vez. Ele revelou que ela tem um carinho especial pelo anel de noivado e que estão aproveitando este momento único em suas vidas. No entanto, atualmente, o foco principal do casal é a música, buscando traduzir seus sentimentos no álbum que lançaram.