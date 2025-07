BYD Dolphin Mini 2026 tem novo preço e 5 lugares disponíveis

A BYD anunciou alterações para o Dolphin Mini da linha 2026. Uma das principais mudanças é a eliminação da versão com quatro lugares, que ainda está disponível nos estoques das linhas 2024 e 2025. Agora, o modelo será vendido exclusivamente na versão com cinco lugares, adaptando-se assim à demanda do mercado.

Outra novidade é a redução de preço. O valor do Dolphin Mini caiu de R$ 122.800 para R$ 119.990, uma redução de cerca de R$ 3 mil. Essa mudança pode atrair novos compradores, especialmente em um mercado em crescimento para veículos elétricos.

Além das alterações no preço e nas versões, o modelo traz novidades estéticas. As rodas receberam um novo desenho, embora o tamanho permaneça o mesmo. Na parte traseira do veículo, o logo da montadora foi simplificado, mudando de "Build Your Dreams" para apenas "BYD". Essa mudança pode facilitar o reconhecimento da marca pelos consumidores.

Uma nova cor, chamada azul glacial, também foi introduzida na linha de 2026. Essa variação de cor oferece mais opções aos clientes, especialmente considerando que o Dolphin Mini foi o carro elétrico mais vendido em sua categoria no ano de 2024.

Do ponto de vista técnico, o Dolphin Mini mantém suas dimensões e especificações. O veículo possui uma autonomia de 280 quilômetros com uma potência de 75 cavalos. O carregamento da bateria de 38 kWh pode ser feito de forma rápida, levando apenas 30 minutos para recarregar de 30% a 80% em uma tomada rápida.

Essas atualizações destacam os esforços da BYD para se manter competitiva no crescente mercado de carros elétricos no Brasil, oferecendo um modelo acessível e adaptado às necessidades dos consumidores.