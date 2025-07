Betfair é alvo de ataque hacker que afeta 800 mil usuários

A plataforma de apostas esportivas Betfair anunciou recentemente que foi alvo de um ataque cibernético, que expôs dados de cerca de 800 mil usuários. A maioria desses clientes reside na Irlanda e no Reino Unido, mas ainda não há confirmação se usuários brasileiros foram afetados. A empresa-mãe, Flutter Entertainment, também revelou que a falha de segurança impactou a marca Paddy Power, que opera sob os mesmos sistemas.

Em um comunicado enviado a seus usuários, a Betfair informou que um terceiro não autorizado teve acesso a dados pessoais sensíveis. No entanto, não foram comprometidas informações como senhas, documentos de identidade ou detalhes de pagamento. A empresa comunicou que a situação foi controlada e que o acesso não autorizado foi removido com a ajuda de especialistas externos em segurança cibernética.

Ainda assim, informações como nome de usuário, endereço de e-mail, dados de contato, primeira linha do endereço e cidade de residência podem ter sido expostas. Relatos da imprensa europeia apontam que os e-mails enviados aos usuários destacaram também o acesso a dados técnicos, incluindo ID do dispositivo e endereço IP.

A Flutter Entertainment confirmou o incidente, informando que assim que identificou o problema, notificou as autoridades competentes e iniciou uma investigação completa com suporte técnico especializado. A empresa garantiu que o acesso não autorizado foi eliminado e que o incidente está sob controle.

Apesar de não haver informações acessadas que possibilitem transações ou acesso direto às contas dos clientes, a empresa alertou os usuários a ficarem atentos a tentativas de phishing. Isso ocorre quando golpistas se fazem passar por representantes da plataforma para obter dados confidenciais.

O incidente foi reportado a órgãos reguladores, como a Comissão de Jogos do Reino Unido, o Comissariado de Informação e a Comissão de Proteção de Dados da Irlanda. Todos os clientes impactados pelo ataque foram notificados individualmente.

Esse ciberataque ocorre em um cenário de aumento de invasões digitais a grandes empresas. Recentemente, a British Horseracing Authority também foi alvo de um ataque que paralisou seus sistemas. Além disso, grandes varejistas, como Marks & Spencer e a rede Co-op, enfrentaram ataques semelhantes que impactaram suas operações e vendas.

Com um valor de mercado de aproximadamente US$ 50,6 bilhões, a Flutter é a maior empresa pública de apostas do mundo. Betfair e Paddy Power juntas possuem mais de 4,2 milhões de usuários ativos mensais e geraram cerca de US$ 3,6 bilhões em receita no último ano, conforme relatado em seu relatório anual.

A empresa reafirmou que a proteção das informações dos clientes é uma prioridade e prometeu reforçar seus protocolos de segurança para prevenir futuros incidentes, especialmente em um setor que tem sido cada vez mais visado por hackers.