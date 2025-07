Bayern deve agir para contratar Nkunku, diz repórter da Sky Germany

O Bayern de Munique continua acompanhando a situação de Christopher Nkunku, mas segundo informações, ainda não houve avanços significativos nas negociações. Neste momento, Nkunku faz parte da equipe do Chelsea que está se preparando para a final do Campeonato Mundial de Clubes, marcada para domingo, em Nova York, onde enfrentará o Paris Saint-Germain.

O atacante francês tem participado mais das partidas do que muitos esperavam, atuando em cinco dos seis jogos do Chelsea até agora, com três dessas aparições como titular. No entanto, a equipe contratou mais três atacantes nesta janela de transferências: Liam Delap, Jamie Gittens e João Pedro, o que pode dificultar ainda mais a sua posição no time.

Desde que chegou ao Chelsea por 52 milhões de libras vindo do RB Leipzig em 2023, Nkunku lidou com problemas de lesão, o que afetou seu desempenho. Apesar de ter mostrado alguns momentos de qualidade, ele não correspondeu às expectativas criadas em relação a sua contratação.

Durante o Campeonato Mundial de Clubes, Nkunku teve uma participação positiva. Em uma de suas postagens, mencionou que o Bayern de Munique ainda está atento à sua situação e aguardando oportunidades no mercado, mas ressaltou que não houve ofertas concretas e que o andamento das negociações vai depender das decisões do Bayern sobre entradas e saídas no mercado de transferências.

Na última temporada, Nkunku teve um desempenho abaixo do esperado, marcando apenas três gols em 27 jogos na Premier League, embora tenha se saído melhor na Liga Conferência, onde anotou cinco gols em nove partidas. Além dele, outros atacantes do Chelsea também devem deixar o clube. João Félix, que chegou emprestado do Atlético de Madrid por 45 milhões de libras, também deve se despedir. Após pouco tempo em campo, ele foi emprestado ao AC Milan na segunda metade da temporada, mas o clube italiano optou por não comprá-lo. Neste momento, Félix tem atraído o interesse de clubes da Arábia Saudita, mas declarou seu desejo de voltar ao Benfica, e as negociações entre os clubes estão em andamento.