BaianaSystem se apresenta em São Carlos

A TUSCA 2025, festival tradicional de cultura e música, se prepara para acontecer entre os dias 20 e 23 de novembro. O evento, que faz parte da cena universitária de São Carlos, contará com uma programação diversificada, incluindo a apresentação do grupo baiano BaianaSystem, conhecido por seu estilo vibrante e letras críticas. A temática deste ano, “O Despertar de Um Novo Mundo”, reflete uma busca por renovação e reinvenção após os desafios do passado.

Além do BaianaSystem, o festival já anunciou outras atrações de peso, como Seu Jorge, MC Hariel, CPM 22 e Ana Castela. Ao todo, mais de 50 artistas são esperados para se apresentar, oferecendo uma variedade de gêneros musicais que atendem a diferentes gostos e faixas etárias.

A TUSCA é organizada por estudantes das universidades USP de São Carlos e UFSCar, mas seu impacto vai além das paredes acadêmicas. O festival é uma oportunidade para movimentar a economia local, atrair turistas e promover a cultura da cidade. A edição deste ano também contará com a participação de atléticas convidadas de outras instituições, incluindo a Unicamp, Mackenzie e PUC Campinas.

Os ingressos para o evento já estão à venda pela plataforma Blacktag, e há opções de parcelamento disponíveis. A previsão de público é grande, e a classificação etária é de 18 anos. O festival não só traz música, mas também promove festas e jogos universitários, criando um ambiente festivo e de confraternização entre os estudantes.

Para mais detalhes sobre as atrações e a programação, os interessados podem acompanhar as atualizações nas redes sociais do evento.