ArtPride New Jersey apresenta nova liderança e conselheiros para FY26

Novo Conselho de Administração da ArtPride New Jersey para o Ano Fiscal de 2026

A ArtPride New Jersey anunciou recentemente uma nova direção e a nomeação de profissionais qualificados para seu Conselho de Administração para o ano fiscal de 2026. Os novos membros e os oficiais da diretoria trazem vasta experiência e um forte compromisso em apoiar as artes no estado de Nova Jersey.

Adam Perle, Presidente e CEO da ArtPride New Jersey, expressou entusiasmo em relação à nova equipe, ressaltando que a liderança diversificada irá ajudar a elevar as artes como um elemento fundamental para a transformação e o bem-estar das comunidades.

Os novos oficiais do conselho para este ano fiscal são:

Presidente: Carin Berkowitz, Ph.D., Diretora Executiva do New Jersey Council for the Humanities

Carin Berkowitz, Ph.D., Diretora Executiva do New Jersey Council for the Humanities Vice-Presidente: Tracey O’Reggio-Clark, Diretora Executiva do New Brunswick Cultural Center

Tracey O’Reggio-Clark, Diretora Executiva do New Brunswick Cultural Center Vice-Presidente: Michael Stotts, Diretor Executivo do Paper Mill Playhouse

Michael Stotts, Diretor Executivo do Paper Mill Playhouse Tesoureiro: Gary Schneider, Diretor Executivo do Grounds For Sculpture

Gary Schneider, Diretor Executivo do Grounds For Sculpture Secretária: Heather Barberi, Diretora Executiva da Grunin Foundation

Além dos oficiais, a ArtPride New Jersey também recebeu novos membros no conselho de administração:

Barbara Bickart: Assessora Sênior de Artes e Cultura da New Jersey Economic Development Authority, Bickart lidera iniciativas de artes e desenvolvimento cultural, possuindo mais de 25 anos de experiência no setor.

Ben Blinder: COO da Gattefossé USA, Blinder é um músico e defensor das artes, trazendo ampla experiência dos setores farmacêutico e de cuidados pessoais.

Catherine Coughlin: Diretora de Relações Públicas da Sharp Think, Coughlin possui um histórico forte em campanhas de comunicação para instituições artísticas e mantém laços com o setor de artes de Nova Jersey.

Gary Garrido Schneider: Como Diretor Executivo do Grounds For Sculpture, Schneider tem experiência significativa em liderança de museus e em governança de organizações sem fins lucrativos.

Steve Runk: Diretor de Comunicações do Lewis Center for the Arts na Universidade de Princeton, Runk traz mais de 30 anos de experiência em liderança no setor artístico.

John Schreiber: Presidente e CEO do New Jersey Performing Arts Center, Schreiber tem sido essencial em projetos de desenvolvimento cultural e no fortalecimento das conectividades artísticas em NJ.

Lazarus Simmons: Coordenador de Programas na Rutgers University, Simmons combina inovação artística e experiência administrativa para criar programas significativos na área de artes.

A ArtPride New Jersey ainda reafirmou seu compromisso com a equidade, buscando ser uma organização antirracista e amplificando as vozes de comunidades historicamente excluídas, como as de pessoas negras, LatinX, indígenas, LGBTQ+ e com deficiências. A fundação está dedicada a enfrentar as desigualdades sistêmicas que ainda existem no cenário cultural do estado.

Por meio de esforços de defesa, conscientização e iniciativas comunitárias, a ArtPride New Jersey trabalha para garantir acesso equitativo às artes a todos os cidadãos. Além disso, o programa Discover Jersey Arts, parte da ArtPride New Jersey, visa aumentar a conscientização e a participação das comunidades nas artes, apresentando histórias, vídeos e podcasts, além de uma lista abrangente de organizações artísticas em todo o estado.

A ArtPride New Jersey é uma organização sem fins lucrativos que promove o valor das artes na qualidade de vida, educação e vitalidade econômica do estado através de pesquisas e na oferta de diversos programas e serviços.