Aracaju divulga edital para soluções direcionadas a MEIs

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação (SEMDE), lançou um edital para selecionar soluções tecnológicas que ajudem os Microempreendedores Individuais (MEIs). O objetivo é incentivar propostas inovadoras que, em parceria com a administração municipal, ajudem os MEIs a gerenciar e expandir seus negócios.

Segundo a Prefeitura, as soluções procuradas devem oferecer suporte prático no dia a dia dos microempreendedores. Isso inclui facilitar o acesso a informações e orientações úteis para a administração de pequenos negócios.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação, Dilermando Júnior, enfatizou que o edital representa uma conexão entre tecnologia e empreendedorismo. Ele ressaltou a importância de que os microempreendedores tenham controle total sobre as informações de seus negócios, tornando-se um recurso valioso em sua jornada profissional.

As propostas devem incluir várias funcionalidades, como gestão financeira e controle de estoque. A expectativa é que a tecnologia ajude na formalização dos negócios, aumentando a produtividade e promovendo a sustentabilidade dos microempreendimentos na cidade.

O edital foi publicado na edição Nº 5649 do Diário Oficial do Município, em 9 de julho de 2025. As empresas ou entidades interessadas têm um prazo específico para realizar as inscrições, conforme informado no edital.