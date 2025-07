Adaptação de Colleen Hoover com Anne Hathaway tem data definida

A adaptação cinematográfica do livro “Verity”, escrito por Colleen Hoover, já tem data marcada para sua estreia. O filme será lançado nos cinemas dos Estados Unidos no dia 2 de outubro de 2026. Estrelado por Anne Hathaway, conhecida por seu papel em “O Diabo Veste Prada”, e Dakota Johnson, famosa pela franquia “50 Tons de Cinza”, o elenco também conta com Josh Hartnett, que atuou em “Armadilha”, e Ismael Cruz Cordova, de “O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder”.

A trama de “Verity” gira em torno de uma escritora que enfrenta dificuldades em sua carreira. Ela é contratada pela família de uma autora de best-sellers, Verity Crawford, que não pode mais escrever devido a um misterioso acidente. Enquanto a protagonista tenta concluir a série de livros da autora, descobre que Verity guarda segredos obscuros.

“Verity” é o segundo livro de Colleen Hoover a ser adaptado para o cinema. O primeiro, “É Assim Que Acaba”, protagonizado por Blake Lively, foi muito discutido após seu lançamento e arrecadou mais de 300 milhões de dólares mundialmente. O filme também gerou polêmicas envolvendo disputas entre a atriz Blake Lively e o diretor Justin Baldoni, que chegaram aos tribunais.

Atualmente, “É Assim Que Acaba” está disponível nas plataformas Max e Prime Video, além de poder ser alugado na Apple TV por R$ 29,90.

Colleen Hoover é uma das autoras mais reconhecidas da atualidade, com vários outros best-sellers em seu currículo, como “É Assim que Começa”, “O Lado Feio do Amor”, “Novembro 9”, “Uma Segunda Chance”, “Confesse”, e “As Mil Partes do Meu Coração”. O sucesso de “É Assim Que Acaba” provocou uma disputa pelos direitos de adaptação de suas obras, incluindo “Verity”, que está sendo produzida pela Amazon MGM Studios.