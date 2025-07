8 bandas de rock que impressionaram Jack Black ao ouvi-las

Jack Black é um dos atores de comédia mais reconhecidos, mas muitos fãs também o lembram por suas habilidades musicais. Em sua carreira, Jack participou da banda Tenacious D, onde expressa sua energia contagiante como músico. Além de seu trabalho no cinema, ele tem um forte amor pela música, o que o levou a escolher papéis que refletem essa paixão, como em “Escola de Rock” e “Tenacious D e o Destino da Pick”.

Black frequentemente compartilha suas bandas favoritas com o público. Entre o material que ele aprecia, estão algumas bandas icônicas, como Led Zeppelin, que ele considera a “maior banda de rock de todos os tempos”. Em um evento em homenagem à banda, ele declarou que Led Zeppelin é até melhor que os Beatles e os Rolling Stones.

Led Zeppelin é conhecido por sua inovação no rock e no heavy metal, vendendo mais de 200 milhões de álbuns em todo o mundo e contando com clássicos como “Stairway to Heaven”. Black elogiou o vocalista Robert Plant e o guitarrista Jimmy Page pelo som único que criaram.

Além disso, Jack Black é fã da banda punk OFF!, liderada por Keith Morris. A banda, que lançou músicas curtas e enérgicas, também contou com a participação de Jack em videoclipes. Ele expressou sua empolgação em trabalhar com eles, citando uma curiosidade sobre o nome da banda, que faz referência a um inseticida.

Outra banda que fez parte das preferências de Black é AC/DC. De acordo com ele, o álbum “Back in Black” é excepcional. Em uma de suas interpretações no filme “Escola de Rock”, ele homenageia a banda e fala sobre a força de suas músicas, que são tocadas frequentemente em eventos esportivos.

Os Pixies também estão entre os artistas admirados por Jack Black. Com o sucesso de “Where Is My Mind”, a banda ganhou notoriedade. Black elogia o álbum de estreia deles, “Surfer Rosa”, afirmando que a sonoridade de Black Francis é única e impactante.

Jack também menciona a banda Devo, conhecida pela sua mistura de comédia e música. Ele aprecia o caráter teatral e humorístico da banda, que influenciou seu próprio trabalho na Tenacious D.

Tom Waits, um cantor e compositor respeitado, é outro artista cuja obra Black admira. Ele destaca o álbum “Bad as Me”, mencionando a força e a atemporalidade das primeiras faixas.

A banda Yes, famosa por suas composições complexas, também faz parte das preferências de Jack. Ele considera a banda um exemplo de maestria na música, elogiando a habilidade dos instrumentistas.

Por fim, Radiohead é uma das bandas que mais impactaram Jack Black. Ele fez questão de mencionar o álbum “The Bends”, destacando a originalidade e a profundidade das músicas, que o surpreenderam nas primeiras audições, levando-o a considerá-los uma das melhores bandas da história do rock.