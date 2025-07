6 perguntas e respostas sobre o novo logo da universidade

A Universidade de Utah apresentou um novo logo institucional, que será amplamente utilizado pela comunidade universitária. O design traz duas letras U vermelhas entrelaçadas, destacando a frase “The University of Utah”. Essa mudança visa unir a imagem da universidade, englobando áreas como saúde, acadêmicos e esportes, de forma a reforçar a reputação nacional da instituição e apoiar o plano estratégico Impact 2030, que busca posicionar a Universidade entre as dez melhores universidades públicas do país.

O novo logo é uma atualização que mantém elementos do logo principal do setor esportivo, introduzido em 2015. A responsável pela experiência do cliente na universidade, Andrea Thomas, comentou que essa atualização visa aumentar a visibilidade e a reputação da instituição tanto no âmbito nacional quanto global.

Historicamente, a letra U representa a Universidade de Utah desde a construção do Block U em 1907. De acordo com uma pesquisa de 2023, 96% dos moradores de Utah conhecem a instituição, e 91% dela têm uma boa ou excelente reputação. No entanto, fora do estado, o uso da letra U enfrenta concorrência de outras universidades e marcas. Para se destacar, a universidade pretende utilizar o novo logo como uma forma de evidenciar sua liderança nas áreas de pesquisa, saúde e educação.

O logo interligado será usado principalmente para promover a universidade em público, enquanto o Block U será mantido para uso interno, especialmente por faculdades e departamentos. Estruturas que exibem o Block U, como aquelas localizadas nas montanhas e em certos edifícios do campus, não sofrerão alterações.

Os logos secundários e as assinaturas dos departamentos não passarão por mudanças. Esses logos ainda utilizarão o Block U e o nome da universidade. O logo interligado não deve ser redesenhado ou alterado para outras aplicações.

Quanto ao custo da atualização dos logos no campus, a universidade iniciará a mudança a partir de 1º de julho, atualizando ativos digitais como sites e sinalização. A atualização física ocorrerá ao longo do tempo, à medida que os sinais existentes precisarem ser substituídos, evitando gastos desnecessários.

Além do novo logo, a universidade lançou um guia de marca expandido com recursos de comunicação, diretrizes de posicionamento e contação de histórias. Uma nova cor, chamada Zion Cinder Cone, foi adicionada à paleta de cores, que agora inclui seis outras cores secundárias e uma nova fonte, Kepler STD.

Essas atualizações visam não apenas fortalecer a identidade da universidade, mas também apoiar a integração e a colaboração em toda a instituição, em conexão com o plano estratégico de 2030. O novo logo representa a união das diversas áreas da universidade, enquanto se celebra o 175º aniversário da instituição, honrando sua tradição e projetando um futuro de grandes conquistas.