‘1923’ estrela de whodunnit de US$ 28 milhões faz sucesso global

Brandon Sklenar se destacou nos últimos anos, especialmente por seu papel na série “1923”, que é um prequel de “Yellowstone”. Recentemente, ele também participou de um filme que foi um sucesso de bilheteira e está disponível em streaming. No filme “Drop”, Sklenar atua ao lado de Meghann Fahy e Violett Beane. A trama gira em torno de uma mãe viúva que, ao sair para seu primeiro encontro desde a morte do marido, começa a receber ameaças direcionadas ao seu filho. “Drop” já estreou na plataforma Peacock e rapidamente se tornou o filme mais popular do serviço. O longa obteve uma classificação de 84% dos críticos e 79% do público no Rotten Tomatoes, além de ter arrecadado 28 milhões de dólares nas bilheteiras globais, frente a um orçamento de apenas 11 milhões de dólares.

Após o final da segunda e última temporada de “1923” no início deste ano, muitos pensaram que Sklenar não trabalharia mais com Taylor Sheridan. No entanto, eles se reuniram novamente. Sklenar estará no filme “F.A.S.T.”, que será escrito por Sheridan e dirigido por Ben Richardson. Juliana Canfield, conhecida pela série “Succession”, também fará parte do elenco. Este será o primeiro longa-metragem escrito por Sheridan desde 2021, quando ele trabalhou em “Without Remorse”, com Michael B. Jordan, e também escreveu e dirigiu “Those Who Wish Me Dead”, que conta com Angelina Jolie no elenco. Sheridan tem se dedicado a expandir seu trabalho na televisão, especialmente na Paramount+, com novos episódios de séries como “Mayor of Kingstown”, “Tulsa King” e “Landman” programados para serem lançados ainda este ano.

Além disso, há rumores de que Sklenar é uma das opções favoritas dos fãs para interpretar o Batman no novo universo da DC, que ganhou atenção após o lançamento de “Superman”. Aos 35 anos, Sklenar está em um ponto de sua carreira que lhe permitiria interpretar um Batman mais experiente, enquanto ainda teria tempo para se estabelecer no papel a longo prazo. Outras estrelas, como Alan Ritchson e Jensen Ackles, também são mencionadas pelos fãs como possibilidades para o papel, mas ainda não houve desenvolvimentos concretos sobre a escolha do elenco para “Batman: The Brave and the Bold”.

Com “Drop” se destacando entre os filmes mais assistidos, o futuro de Brandon Sklenar promete ser empolgante, com diversas oportunidades em andamento.