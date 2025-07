Yamaha de Di Grassi competirá com cores do Superman em Berlim

A Lola Cars e a Warner Bros. Discovery firmaram uma parceria recente na Fórmula E, anunciou a empresa nesta sexta-feira. Para celebrar o início dessa colaboração e o lançamento do filme “Superman”, da DC Studios, o carro Lola T001, pilotado por Zane Maloney e pelo brasileiro Lucas di Grassi, da equipe Lola Yamaha ABT, será pintado nas cores do super-herói, que são azul, vermelho e amarelo. O icônico escudo do Superman também estará presente no chassi do carro.

Além da pintura, Zane e Lucas usarão macacões de corrida personalizados que imitam o uniforme do Superman, buscando um desempenho impressionante nas pistas, semelhante ao herói dos quadrinhos. Esta ação marca o primeiro passo de uma nova parceria de longo prazo entre as duas organizações, que planejam continuar colaborando para criar e distribuir conteúdo relacionado aos seus projetos no automobilismo e além.

O carro da equipe Lola Yamaha ABT exibirá o logotipo da Warner Bros. enquanto os pilotos competem. A parceria também permitirá desenvolver narrativas para patrocinadores e parceiros da equipe. A pintura especial e os macacões personalizados serão utilizados durante as duas corridas do E-Prix de Berlim, que acontecerá no Aeroporto de Tempelhof neste fim de semana.