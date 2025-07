Vanessa Hudgens espera o segundo filho

A atriz Vanessa Hudgens anunciou nas redes sociais que está grávida do seu segundo filho. A revelação foi feita através de uma postagem no Instagram, onde ela compartilhou uma foto ao lado do marido, Cole Tucker, mostrando sua barriga de grávida. No texto da publicação, Vanessa celebrou a boa notícia com a frase “Rodada dois!!!!”.

Hudgens, que já é mãe de uma criança, fez a mesma divulgação em um evento de grande visibilidade no passado, quando anunciou sua primeira gravidez durante a cerimônia do Oscar. A atriz tem recebido várias mensagens de felicitações de amigos e colegas da indústria, incluindo outros artistas que também cresceram na Disney, ressaltando a alegria e o apoio que ela está recebendo neste momento especial.

A notícia da gravidez de Vanessa é um momento de celebração para ela e seu marido, que estão prestes a expandir a família. O casal, que frequentemente compartilha momentos da vida a dois nas redes sociais, continua a atrair a atenção de seus fãs e admiradores. As imagens e reações à postagem refletem o carinho do público pela atriz e sua família.