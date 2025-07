Trump perde apelação sobre veredito de abuso sexual de E. Jean Carroll

Em uma decisão recente, um tribunal federal de apelações em Nova York confirmou que Donald Trump, ex-presidente dos Estados Unidos, é responsável por abusos sexuais e difamação contra a escritora E. Jean Carroll. O tribunal estabeleceu um prazo de 90 dias para que Trump solicite ao Supremo Tribunal Federal dos EUA a revisão dessa decisão, que também determina o pagamento de 5 milhões de dólares em danos à escritora.

A decisão do 2º Circuito da Corte de Apelações dos EUA foi divulgada algumas semanas após o tribunal ter rejeitado um pedido de Trump para que todos os juízes do circuito reavaliassem o veredicto originado em um julgamento realizado em 2023. Em dezembro, um painel de três juízes já havia se pronunciado contra a apelação de Trump.

Trump agora enfrenta o desafio de buscar a revisão do caso no Supremo Tribunal. É importante destacar que não existe um direito automático para que um recurso seja aceito pela corte mais alta do país.

Um representante legal de Trump comentou que o ex-presidente tem o apoio do povo americano e criticou o que considera uma politicagem do sistema judiciário. Ele afirmou que as alegações de Carroll são infundadas e que o Departamento de Justiça deverá assumir a defesa do caso, uma vez que as acusações teriam se baseado em ações oficiais de Trump enquanto estava no cargo.

A situação legal de Trump segue sendo complexa e intensamente debatida, refletindo um clima de polarização política nos Estados Unidos.