Tracy Ifeachor deixa papel de Heather Collins antes da temporada 2

Tracy Ifeachor, que interpretou a Dra. Heather Collins na primeira temporada de “The Pitt”, não retornará para a segunda temporada da série. A decisão foi tomada pela equipe criativa do programa, e a atriz não saiu do elenco por vontade própria.

Na trama, a Dra. Collins é uma residente sênior no hospital e possui um relacionamento próximo, mas às vezes complicado, com o Dr. Michael Robinavitch, conhecido como Robby, que é interpretado pelo ator Noah Wyle. No início da temporada, a personagem de Ifeachor está grávida e, sem um parceiro, tenta formar uma família por meio de fertilização in vitro. Ela tenta manter sua gestação em segredo dos colegas, mas infelizmente sofre um aborto espontâneo. O momento é tocante e revela um passado entre ela e Robby, onde discutem que já foram um casal e que ela havia engravidado e optado por interromper a gravidez anteriormente.

A primeira temporada de “The Pitt” também contou com a participação de outros atores, como Patrick Ball, Katherine LaNasa, Supriya Ganesh, Fiona Dourif, Taylor Dearden, Isa Briones, Gerran Howell, Shabana Azeez e Shawn Hatosy.

A série se passa em um hospital na cidade de Pittsburgh e retrata a vida de médicos, enfermeiros e outros profissionais de saúde. A primeira temporada foi ambientada em setembro, com cada episódio ocorrendo durante uma única jornada de trabalho de uma hora. A próxima temporada terá lugar em julho, seguindo o mesmo formato.

Em 16 de junho, a HBO Max anunciou que a produção da segunda temporada já havia começado, e a nova temporada está prevista para estrear em janeiro de 2026.

“The Pitt” foi criado por R. Scott Gemmill, que também atua como produtor executivo, ao lado de Wyle, Michael Hissrich, Simran Baidwan, John Wells e Erin Jontow. A série é produzida pela John Wells Productions em associação com a Warner Bros. Television, que possui um contrato de produção com o estúdio.