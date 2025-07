Taxa extra para estrangeiros obterem visto americano

A partir de 1º de outubro de 2025, estrangeiros que solicitarem vistos de não imigrantes, como os de turismo, intercâmbio e trabalho temporário, terão que pagar uma nova taxa de US$ 250. Essa data marca o início do ano fiscal de 2026 nos Estados Unidos.

Com a implementação dessa nova taxa, o custo total para a obtenção do visto de turismo, atualmente avaliado em US$ 185, mais a taxa do formulário de US$ 24, irá aumentar consideravelmente. O novo valor total, que incluirá a taxa extra, será de aproximadamente US$ 459, ou R$ 2.552,91 de acordo com a cotação atual.

Esse aumento representa um acréscimo de mais de 130% em relação ao valor atual. O texto aprovado deixa claro que não haverá isenções ou reduções na nova taxa. Assim, todos os solicitantes, independentemente da sua situação, deverão arcar com o novo custo.