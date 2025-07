SegurPro oferece 2 mil vagas de emprego na região do ABC

O festival de música, cultura e arte mais aguardado de São Paulo, conhecido como The Town 2025, retornará nos dias 6, 7, 12, 13 e 14 de setembro, no Autódromo de Interlagos. Este evento promete atrair um grande número de visitantes, contribuindo para o turismo, a geração de empregos e o crescimento da economia local.

Para garantir a segurança dos participantes, a SegurPro, parte do Grupo Prosegur, que é uma multinacional espanhola especializada em segurança patrimonial, está recrutando 2 mil vigilantes. Esses profissionais atuarão com tecnologias avançadas em diversas áreas do festival e também no Centro de Controle Operacional, que será montado exclusivamente para o evento. Esse centro utilizará drones, câmeras e sistemas tecnológicos para monitorar o festival em tempo real, facilitando a análise de dados e a tomada de decisões rápidas.

A SegurPro reforça seu compromisso com a diversidade e inclusão, estabelecendo que pelo menos 30% de sua força de trabalho deverá ser composta por mulheres. Isso representa um importante desafio para o setor de segurança, que historicamente tem visto maior ocupação masculina. A empresa também está aberta a considerar candidatos de outros grupos diversos que cumpram os requisitos técnicos.

O setor de segurança privada no Brasil cresceu consideravelmente, com aproximadamente 530 mil vigilantes registrados em 2024. A expectativa é que haja uma fiscalização mais rigorosa em relação à formação desses profissionais, que deve ser realizada em instituições autorizadas pela Polícia Federal. Essa iniciativa visa elevar a qualidade dos serviços prestados e garantir melhores condições para os trabalhadores dessa área.

A empresa acredita que a qualificação profissional e o respaldo legal são fundamentais para aumentar a credibilidade dos vigilantes. Melhorar as condições de trabalho e valorizar essa categoria é essencial para sua valorização.

A atuação em grandes eventos é vista como uma ótima oportunidade para os vigilantes. No último ano, 20% dos que trabalharam em eventos foram transferidos para outras funções dentro da empresa. A SegurPro se destaca no mercado com um gerenciamento diferenciado, oferecendo treinamento em Crowd Management, que é o planejamento e monitoramento de multidões para garantir a segurança e o conforto dos participantes.

Os interessados em participar do processo seletivo devem apresentar certificações atualizadas para vigilante patrimonial, experiência em grandes eventos e estar em dia com a reciclagem regular. A SegurPro oferece remuneração atrativa, prêmios por assiduidade e alimentação durante o turno de trabalho.

O início do processo seletivo é feito na sede da SegurPro, localizada na Rua dos Italianos, 988, no bairro Bom Retiro, em São Paulo. As entrevistas ocorrem de segunda a sexta-feira, às 8h. Os candidatos precisam levar documentos pessoais como RG, CPF e PIS, além de comprovante de residência e as certificações exigidas. Também é possível se inscrever online, através de um assistente virtual que ajuda a agilizar o processo de seleção.

Na edição anterior do The Town, realizada em 2023, a SegurPro foi responsável pela segurança, utilizando mais de 110 câmeras de monitoramento, drones, equipamentos de análise de dados e até mesmo um cão-robô. A empresa utiliza o conceito de Segurança Híbrida em suas operações em diversos países, contando com mais de 175 mil colaboradores. No Brasil, a SegurPro mantém uma força de trabalho de 26 mil colaboradores em 5 mil postos, sendo referência no setor de segurança para eventos importantes como Rock in Rio, Lollapalooza e Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1.