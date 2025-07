Sargento da Rota dispara contra policial civil em SP

Na última quarta-feira, ocorreu um incidente grave em Campo Limpo, na zona sul de São Paulo, envolvendo policiais militares e um investigador da Polícia Civil. O cabo Robson Santos Barreto e o sargento Mendes entraram em um beco, mas pelo lado oposto do sargento Mendes, que era considerado o mais experiente da equipe devido à sua patente, avistou o investigador Rafael armado. Pensando que se tratava de um criminoso, o sargento Mendes fez quatro disparos contra o investigador.

Os disparos só pararam quando o sargento ouviu gritos informando que se tratava da polícia. O investigador Marcos, que estava presente, afirmou que o sargento não tentou abordar Rafael antes de abrir fogo. Os policiais civis que estavam no local relataram que estavam visivelmente identificados, utilizando distintivos.

Esse caso foi registrado como tentativa de homicídio na Delegacia de Polícia do 37º Distrito, em Campo Limpo.

As imagens de câmeras corporais dos policiais militares da Rota foram disponibilizadas ao delegado Antônio Giovanni Almeida Neto, que está investigando o caso. Ele ainda não definiu se houve erro por parte do sargento Mendes ou se a situação pode ser interpretada como legítima defesa, já que Mendes alega ter confundido o investigador com um criminoso.

O boletim de ocorrência destaca a complexidade da situação, mencionando que é incerto se o sargento agiu de forma culposa ou se sua reação foi desproporcional. O documento também sugere que o inquérito policial poderá revelar elementos e provas que ajudem a entender a presença ou a ausência de culpa no caso, além de analisar se o erro de identificação poderia ter sido evitado.