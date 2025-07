Sabalenka mira feito de Serena, Anisimova em 8º lugar

Aryna Sabalenka se destaca mais uma vez no ranking da WTA após o término do torneio de Wimbledon, enquanto a campeã defensora Barbora Krejcikova enfrenta uma queda significativa. Com as semifinais definidas, apenas três partidas restam no Grand Slam de grama de 2025. Sabalenka se prepara para enfrentar Amanda Anisimova, enquanto Iga Swiatek duelará com Belinda Bencic, ambos em busca de uma vaga na final.

Este Wimbledon marcará a estreia de um novo nome na tradicional taça Venus Rosewater Dish, pois as quatro jogadoras ainda não alcançaram a final do torneio em suas carreiras. No que diz respeito aos rankings da WTA, Sabalenka já tinha garantido seu lugar como número um ao longo da competição, mas ao chegar às quartas de final, passou a ter um novo marco, posicionando-se em segundo lugar na lista de pontos do ranking.

Sabalenka começou Wimbledon ocupando a segunda posição em termos de pontos históricos all-time, atrás apenas de Iga Swiatek. Após vencer sua partida inicial, ela superou a polonesa e tornou-se a segunda jogadora da história a ultrapassar a marca de 12.000 pontos, atrás apenas de Serena Williams. Como não participou de Wimbledon no ano passado por uma lesão, a bielorrussa não tinha pontos a defender no torneio. Até agora, ela já acumulou 780 pontos, totalizando 12.420. Se conquistar o título, ultrapassará a marca de 13.615 pontos de Williams, alcançada em 2013.

Na semifinal, Belinda Bencic mostrou um desempenho forte, derrotando Mirra Andreeva e alcançando essa fase pela primeira vez em sua carreira. Este é um retorno notável para Bencic, que começou o ano em 421ª posição e, ao iniciar Wimbledon, já havia avançado para a 35ª colocação. Se conquistar o campeonato, Bencic poderá subir até 12 posições, indo até o 20º lugar.

Outros destaques incluem Mirra Andreeva, que alcançou o top 5 pela primeira vez após sua participação nas quartas de final, e Amanda Anisimova, que deve entrar no top 10 ao avançar quatro posições, ocupando agora a 8ª posição.

Por outro lado, as jogadoras que enfrentam dificuldades no ranking incluem a defensora do título, Barbora Krejcikova, que, após uma eliminação precoce nas oitavas de final, deverá cair 61 posições. Donna Vekic, que chegou às semifinais em 2024, também verá sua classificação despencar, enquanto a ex-finalista de Wimbledon, Ons Jabeur, e Maria Sakkari, enfrentam quedas em seus rankings.

O torneio de Wimbledon continua emocionante, e as próximas partidas prometem mais surpresas, pois as jogadoras buscam não apenas o título, mas também uma melhor posição no ranking da WTA.