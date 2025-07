Rival da brasileira anuncia plano de aposentadoria no UFC Nashville

O termo “duelo de gerações” é comum no universo dos esportes, e no MMA profissional essa realidade se confirma. No sábado, 12 de agosto, durante o UFC Nashville, teremos um exemplo claro dessa dinâmica. De um lado, temos Eduarda Moura, conhecida como “Ronda”, de 31 anos, que procura se afirmar na organização e almeja uma vaga no ranking dos pesos-mosca, que compete na categoria de até 57 kg. Do outro lado, está Lauren Murphy, aos 41 anos, que se prepara para o que pode ser o último ato de sua carreira no octógono.

Antes de enfrentar a brasileira, Lauren Murphy já havia comentado que esta luta pode ser seu último compromisso como atleta profissional. Em entrevista, a lutadora americana expressou orgulho por sua trajetória no MMA, especialmente no UFC, onde chegou a disputar o cinturão da categoria em 2021. Em sua última luta, Murphy foi derrotada pela brasileira Jéssica “Bate-Estaca”.

Lauren declarou que deseja encerrar sua carreira no UFC, afirmando que, embora tenha mais duas lutas no contrato, não tem intenção de cumprir esse último compromisso se não for no evento mais reconhecido do mundo. Ela enfatizou a importância de sua jornada no UFC e o orgulho que sente por fazer parte dessa organização.

Lauren Murphy é uma das pioneiras do MMA feminino. Desde sua estreia profissional em 2009, ela competiu em 22 lutas. Depois de se destacar em eventos menores, assinou com o UFC em 2014. Durante sua passagem pela organização, conhecida como “Lucky”, viveu seus melhores momentos, incluindo uma sequência impressiva de cinco vitórias que a levou a disputar o título dos pesos-mosca contra Valentina Shevchenko, em 2021. No total, Lauren conta com 16 vitórias e 6 derrotas em sua carreira.

O evento UFC Nashville não é apenas uma luta entre Eduarda Moura e Lauren Murphy que representa um duelo de gerações. Os dois principais confrontos da noite também mostram essa diversidade etária. No evento principal, Tallison Teixeira, conhecido como “Xicão”, de apenas 25 anos, enfrentará Derrick Lewis, de 40 anos. No co-evento principal, Gabriel Bonfim, apelidado de “Marretinha”, de 27 anos, se medirá contra o veterano Stephen “Wonderboy” Thompson, que tem 42 anos.

O UFC Nashville promete ser um evento marcante, reunindo lutadores de diferentes gerações com histórias e trajetórias únicas.