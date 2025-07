Rita Lee apresenta sua autobiografia musical em Fortaleza

O musical “Rita Lee – Uma Autobiografia Musical”, com Mel Lisboa no papel principal, está em cartaz em Fortaleza nos dias 14, 15, 16 e 17 de agosto. Após o sucesso em São Paulo, onde todos os ingressos foram vendidos, a produção traz duas novas sessões: no dia 14, quinta-feira, às 19h, e no dia 16, sábado, às 15h. O espetáculo já foi visto por mais de 60 mil pessoas.

“Rita Lee – Uma Autobiografia Musical” estreou em São Paulo no dia 26 de abril de 2024 e conquistou a plateia. Mel Lisboa, que interpreta a famosa roqueira a pedido da própria Rita, recebeu o Prêmio Shell de Melhor Atriz por sua atuação. Além disso, a montagem foi reconhecida com outros prêmios, incluindo indicações no Prêmio PRIO do Humor.

O espetáculo é baseado no livro autobiográfico de Rita Lee, publicado em 2016, que apresenta a trajetória da artista de maneira autêntica e envolvente. O texto abrange desde sua infância até os altos e baixos de sua carreira, abordando temas como seu ativismo pelos direitos dos animais e suas experiências durante a ditadura militar.

Mel Lisboa interpretou Rita Lee pela primeira vez em 2014, e sua performance foi tão impressionante que a cantora apareceu inesperadamente no teatro para aplaudi-la. A nova produção expande essa conexão, trazendo uma narrativa rica, cheia de emoção e humor.

No elenco, além de Mel Lisboa, estão Bruno Fraga como Roberto de Carvalho, Fabiano Augusto como Ney Matogrosso, e outros artistas que dão vida a personagens icônicos da música brasileira. A direção musical conta com a colaboração de Marco França e Márcio Guimarães, e a coreografia é de Tainara Cerqueira.

O espetáculo promete ser uma experiência divertida e emocionante, transformando a vida de Rita Lee em um verdadeiro show. As apresentações vão contar com tradução em libras e audiodescrição para garantir o acesso a todos.

“Rita Lee – Uma Autobiografia Musical” apresenta-se no Cineteatro São Luiz, localizado na Rua Major Facundo, 500, Centro. As informações sobre os preços dos ingressos são as seguintes: para a Plateia Inferior 1, os valores são de R$ 200,00 (inteira) e R$ 100,00 (meia); para a Plateia Inferior 2, R$ 160,00 (inteira) e R$ 80,00 (meia); e para a Plateia Superior, ingressos promocionais a R$ 50,00, com preços regulares de R$ 90,00 (inteira) e R$ 45,00 (meia). Clientes do Porto e do Cartão Portobank têm 30% de desconto, válido também para um acompanhante.

Os ingressos estarão disponíveis para venda online pelo Sympla e na bilheteria do cineteatro, que funciona de terça a sexta, das 9h30 às 18h, e aos sábados, das 9h30 às 17h. O espetáculo é classificado para maiores de 12 anos e tem duração de 120 minutos.